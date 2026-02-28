Avião que transportava notas despenha-se na Bolívia. Confirmados 15 mortos e 30 feridos

Um avião militar C-130 despenhou-se esta sexta-feira nas imediações do aeroporto internacional de El Alto, na Bolívia.

Pelo menos 15 mortos e 30 feridos é o mais recente balanço da tragédia.

O aparelho da Força Aérea da Bolívia tinha partido da cidade de Santa Cruz e transportava uma carga de dinheiro em notas.

O acidente aconteceu durante a aterragem. O C-130 saiu da pista e despenhou-se numa avenida das proximidades.

Várias viaturas foram atingidas pelo avião.

O acidente aconteceu em El Alto, a segunda maior cidade do país.



Imagens divulgadas nos órgãos de comunicação bolivianos mostram o avião militar partido ao meio e várias viaturas destruídas ao longo da estrada.