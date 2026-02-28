Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 28 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Caso de gripe suína detetado num humano na Catalunha

28 fev, 2026 - 01:02 • Catarina Magalhães

Sem "exposição prévia a porcos ou a explorações pecuárias", foi detetado um caso de gripe suína num humano em Lérida, a pouco mais de 100 quilómetros do centro de Catalunha. O Ministério da Saúde da Catalunha diz que o risco de contaminação de gripe suína é "muito baixo".

A+ / A-

O Ministério da Saúde da Catalunha anunciou na sexta-feira que foi detetado um caso de gripe suína num humano em Lérida, a pouco mais de 100 quilómetros do centro da comunidade autónoma, em Espanha, avançou o jornal "El Mundo".

"A pessoa contaminada e os seus contactos diretos, que não estão infetados, não tiveram exposição prévia a porcos ou a explorações pecuárias", explica o ministério em comunicado.

A origem da infeção ainda é desconhecida.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras autoridades de saúde pública catalãs dizem estar a investigar o caso.

Porém, os profissionais destas organizações acreditam que o risco de contaminação para a população é "muito baixo".

OMS desvaloriza informações sobre nova estirpe de vírus de gripe suína

OMS desvaloriza informações sobre nova estirpe de vírus de gripe suína

Também originária da China, este vírus está em vig(...)

"Todas as pessoas estudadas eram assintomáticas e as análises tiveram resultado negativo."

Após terem sido realizados os testes, as equipas médicas confirmaram trata-se de um caso humano de gripe suína A (H1N1).

Desde 2009, este é o quarto caso notificado em Espanha e o último foi registado em 2024, também na Catalunha.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 28 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)