Caso de gripe suína detetado num humano na Catalunha

28 fev, 2026 - 01:02 • Catarina Magalhães
O Ministério da Saúde da Catalunha anunciou na sexta-feira que foi detetado um caso de gripe suína num humano em Lérida, a pouco mais de 100 quilómetros do centro da comunidade autónoma, em Espanha, avançou o jornal "El Mundo".
"A pessoa contaminada e os seus contactos diretos, que não estão infetados, não tiveram exposição prévia a porcos ou a explorações pecuárias", explica o ministério em comunicado.
A origem da infeção ainda é desconhecida.
Os especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras autoridades de saúde pública catalãs dizem estar a investigar o caso.
Porém, os profissionais destas organizações acreditam que o risco de contaminação para a população é "muito baixo".
"Todas as pessoas estudadas eram assintomáticas e as análises tiveram resultado negativo."
Após terem sido realizados os testes, as equipas médicas confirmaram trata-se de um caso humano de gripe suína A (H1N1).
Desde 2009, este é o quarto caso notificado em Espanha e o último foi registado em 2024, também na Catalunha.