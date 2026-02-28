Caso de gripe suína detetado num humano na Catalunha

O Ministério da Saúde da Catalunha anunciou na sexta-feira que foi detetado um caso de gripe suína num humano em Lérida, a pouco mais de 100 quilómetros do centro da comunidade autónoma, em Espanha, avançou o jornal "El Mundo".

"A pessoa contaminada e os seus contactos diretos, que não estão infetados, não tiveram exposição prévia a porcos ou a explorações pecuárias", explica o ministério em comunicado.

A origem da infeção ainda é desconhecida.

Os especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras autoridades de saúde pública catalãs dizem estar a investigar o caso.

Porém, os profissionais destas organizações acreditam que o risco de contaminação para a população é "muito baixo".