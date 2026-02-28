Ouvir
Guerra no Médio Oriente

Corpo do aiatolá Ali Khamenei foi encontrado, avança a Reuters

28 fev, 2026 - 19:45 • Diogo Camilo

Ali Khamenei é o líder supremo do Irão e a mais alta autoridade religiosa e política do irão desde 1989. Netanyahu tinha avançado antes que havia "sinais" de que o aiatolá "não estava entre nós".

[em atualização]

O corpo do aiatolá Ali Khamenei foi encontrado morto depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel em Teerão durante a madrugada deste sábado, avança fonte israelita à Reuters.

Minutos antes, numa comunicação ao país, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha avançado que havia "sinais" de que Khamenei "não estava entre nós", avançando que o complexo habitacional onde se encontrava estava completamente destruído, mas sem confirmar a sua morte.

Já a Fox News cita agora autoridades norte-americanas, que avançam que, além de Khamenei, cinco a dez líderes iranianos foram mortos durante o ataque a este complexo.

O Irão já veio desmentir as notícias, através do chefe de relações públicas do gabinete de Ali Khamenei, considerando que os inimigos de Teerão estão a travar uma "guerra psicológica".

"O inimigo está a apoiar-se numa guerra psicológica, devemos ter perceção disso", indicou.

Ali Khamenei é o líder supremo do Irão e a mais alta autoridade religiosa e política do irão desde a morte do anterior aiatolá, Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica do Irão depois de ter liderado a revolução iraniana de 1979, que derrubou o xá Mohammad Reza Pahlavi.

