"É o princípio do fim" do regime de Teerão, considera Poêjo Torres

Manuel Poêjo Torres considera que a operação militar de EUA e Israel contra o Irão é "o princípio do fim" do regime de Teerão.

O especialista em assuntos internacionais da Renascença sublinha que o Irão está debaixo de fogo de uma estratégia dupla que visa quer uma ação ofensiva, quer uma defesa dos alvos de uma potencial retaliação.

Poêjo Torres diz que "começou a guerra" no Médio Oriente e acredita que este conflito só chegará ao fim quando cair o atual regime no Teerão.

"Para isto acontecer, é necessário atingir vários alvos militares. Em Teerão há sete", aponta.

Por outro lado, o especialista realça que o Irão ainda tem ao seu alcance cerca de 1.200 mísseis que podem atingir Israel e que isso deve gerar preocupação entre os EUA.

A guerra "pode ter danos graves" para o lado norte-americano, "se não for conduzida com profissionalismo", mas reitera que os EUA têm uma capacidade militar que pode impedir baixas do seu lado.