"Estou a ficar velho". Biden fala com humor da idade e reflete sobre percurso político

Numa cerimónia para celebrar o sexto aniversário da sua vitória nas primárias democratas para a presidência na Carolina do Sul, em 2020, Joe Biden exaltou o seu percurso enquanto presidente dos Estados Unidos. Declarações que valeram críticas nas redes sociais.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, brincou com o facto de ter já 83 anos, dizendo estar "a ficar velho" enquanto fazia um apanhado do seu mandato presidencial na Casa Branca.

"Estou a ficar bem velho. Quarenta vezes dois e mais um pouco", disse Joe Biden, 83 anos, depois de ter interrompido o seu discurso para tossir várias vezes num evento para celebrar o sexto aniversário da sua vitória nas primárias democratas para a presidência na Carolina do Sul, em 2020.

O antigo presidente norte-americano aproveitou a ocasião para exaltar o seu percurso enquanto chefe de Estado.

"Apesar de tudo o que vocês leram, apesar do facto de o Covid ter levado a migração a níveis recordes por todo o mundo, no dia em que deixei o cargo, as travessias das fronteiras para os Estados Unidos era menores do que no dia em que assumi o cargo", afirmou.

Durante o mandato de Biden, note-se, entraram nos Estados Unidos uma média de 2,4 milhões de migrantes todos os anos. A maioria entrou de forma ilegal no país.

Na altura, Joe Biden só decidiu fechar a fronteira perto do final da campanha eleitoral para as presidenciais em 2024.

No seu discurso, o ex-presidente referiu que, no dia em deixou a Casa Branca, "entregou a Donald Trump a economia mais forte do mundo". "Isto não é um exagero, é um facto", sublinhou.

A visão otimista que Biden apresentou dos seus anos na Casa Branca gerou algumas críticas nas redes sociais, com alguns internautas a dizer que o ex-presidente "está senil demais para saber que é mentira".

Já a conservadora Kris Kinder chamou Joe Biden de "mentiroso descarado".

De recordar que a saúde do ex-presidente norte-americano foi tema recorrente durante vários meses no final do seu mandato presidencial. Houve, inclusive, alegações de que pessoas próximas a Joe Biden estariam a esconder a sua deterioração física.

No entanto, os seus assessores negaram tais alegações, notando que houve mudanças físicas, mas que se deviam ao facto de Biden estar a envelhecer, não havendo nenhuma incapacidade mental e nada que pudesse afetar a sua capacidade de fazer o seu trabalho enquanto presidente.

Joe Biden desistiu da corrida à presidência dos Estados Unidos, tendo declara, na altura, através de um comunicado de imprensa, que acreditava ser "do interesse do partido e do país" que se "afaste e concentre apenas em servir como presidente durante o resto do mandato".