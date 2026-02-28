Guterres lamenta "oportunidade perdida" para diplomacia entre Irão, EUA e Israel

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou este sábado a "oportunidade perdida" para a diplomacia no conflito entre Irão, Estados Unidos da América e Israel.

Durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, em Nova Iorque, Guterres apelou à "desescalada e à cessação imediata das hostilidades".

"A ação militar [dos Estados Unidos e Israel contra o Irão] apresenta o risco de desencadear uma série de acontecimentos que ninguém consegue controlar na região mais volátil do mundo”, declarou o secretário-geral, apelando a todas as partes para regressarem imediatamente à mesa das negociações sobre o programa nuclear iraniano.

Guterres refere também que "tudo deve ser feito para evitar uma nova escalada".

"Apelo a todos os Estados-Membros para que cumpram rigorosamente as suas obrigações ao abrigo do direito internacional, respeitem e protejam os civis em conformidade com o direito internacional humanitário e garantam a segurança nuclear. Devemos agir de forma responsável para afastar a região e o nosso mundo do abismo", afirmou Guterres, considerando que a ação militar está a criar uma "situação cada vez mais volátil e imprevisível".