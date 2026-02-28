Irão retalia com ataques em Israel. Ouça o relato do correspondente da Renascença

A retaliação do Irão já se sente em Israel, com ataques em Telavive, dá conta o correspondente da Renascença no Médio Oriente.

Henry Galsky aponta que a resposta do regime de Teerão está a ser "mais rápida" do que aconteceu da Guerra dos 12 dias, em 2025.

Cerca de 34% da população israelita não tem abrigos adequados para se abrigarem de ataques militares.

As autoridades israelitas apelaram à população, através de mensagens enviadas para telemóveis, para que se preparassem para se refugiar.

De acordo com a agência de notícias Fars, "foram registados sete impactos de mísseis nos bairros de Keshvardoust e Pasteur" na capital iraniana, zona onde se situa a residência do líder supremo, Ali Khamenei.

Os ataques em Israel são uma retaliação do Irão contra uma ofensiva militar lançada pelos EUA e Israel.

O presidente dos Estados Unidos confirma o lançamento de uma "operação e de grandes combates" contra o Irão, para "garantir que Teerão não obtém uma arma nuclear".