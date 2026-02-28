Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 28 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Irão retalia com ataques em Israel. Ouça o relato do correspondente da Renascença

28 fev, 2026 - 11:09 • João Malheiro , Henry Galsky, correspondente da Renascença no Médio Oriente

Cerca de 34% da população israelita não possui abrigos adequados para proteção de ataques militares.

A+ / A-
Correspondente da Renascença no Médio Oriente descreve resposta do Irão em Israel
Ouça o relato de Henry Galsky, correspondente da Renascença no Médio Oriente

A retaliação do Irão já se sente em Israel, com ataques em Telavive, dá conta o correspondente da Renascença no Médio Oriente.

Henry Galsky aponta que a resposta do regime de Teerão está a ser "mais rápida" do que aconteceu da Guerra dos 12 dias, em 2025.

Cerca de 34% da população israelita não tem abrigos adequados para se abrigarem de ataques militares.

As autoridades israelitas apelaram à população, através de mensagens enviadas para telemóveis, para que se preparassem para se refugiar.

De acordo com a agência de notícias Fars, "foram registados sete impactos de mísseis nos bairros de Keshvardoust e Pasteur" na capital iraniana, zona onde se situa a residência do líder supremo, Ali Khamenei.

Os ataques em Israel são uma retaliação do Irão contra uma ofensiva militar lançada pelos EUA e Israel.

O presidente dos Estados Unidos confirma o lançamento de uma "operação e de grandes combates" contra o Irão, para "garantir que Teerão não obtém uma arma nuclear".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 28 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)