Irão. Trump confirma ataque com Israel para "garantir que Teerão não obtém arma nuclear"

28 fev, 2026 - 06:35 • Alexandre Abrantes Neves , Ana Catarina André , João Pedro Quesado (vídeo)
[Atualizado às 09h30]
São as primeiras palavras de Trump sobre o ataque "preventivo" com mísseis contra o Irão desencadeado a partir de Israel às primeiras horas da manhã. Fontes militares norte-americanas dizem à agência Reuters que este lançamento de mísseis já significa um ataque de Washington.
Até ao momento, não há indicação sobre possíveis feridos ou mortos na sequência deste ataque, mas o ministério da saúde iraniano promete para um balanço para breve e fala já numa situação de alerta nos hospitais.
Presidente dos Estados Unidos afirma que o Irão de(...)
É uma ofensiva que está a decorrer por terra, mar e ar, contra alvos militares, mas também políticos – há registo de explosões perto do palácio presidencial e do líder supremo na capital, Teerão. Outras zonas do país também estão a ser bombardeadas.
O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, foi entretanto retirado da capital e levado para um local seguro. O Irão já prometeu uma retaliação "devastadora" e as forças militares israelitas (IDF) enviaram um alerta, pouco depois das oito horas (fuso-horário Portugal Continental), a dizer que foram detetados vários mísseis vindos do Irão, apelando à população para permanecer em casa. As sirenes soam em todo o país, segundo as IDF.
Os espaços aéreos israelita e iraniano estão fechados. O governo de Israel já declarou estado de emergência. Os Estados Unidos admitem que a operação pode demorar vários dias.
O ministério português dos Negócios Estrangeiros diz, na rede social X, que está a acompanhar ao "minuto" os desenvovliemntos no Irão e em "contacto permanente" com a rede diplomática. Reafirma que a prioridade é a "segurança dos cidadãos portugueses".