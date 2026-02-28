Irão. Trump confirma ataque com Israel para "garantir que Teerão não obtém arma nuclear"

Até ao momento, não há indicação sobre possíveis feridos ou mortos na sequência deste ataque, mas o ministério da saúde iraniano promete para um balanço para breve e fala já numa situação de alerta nos hospitais.

São as primeiras palavras de Trump sobre o ataque "preventivo" com mísseis contra o Irão desencadeado a partir de Israel às primeiras horas da manhã. Fontes militares norte-americanas dizem à agência Reuters que este lançamento de mísseis já significa um ataque de Washington.

O presidente dos Estados Unidos confirma o lançamento de uma "operação e de grandes combates" contra o Irão, para "garantir que Teerão não obtém uma arma nuclear". Num vídeo em direto na rede Truth Social, Donald Trump acusa ainda o Irão de desenvolver alegados mísseis de longo alcance, que estarão a colocar em risco norte-americanos.

É uma ofensiva que está a decorrer por terra, mar e ar, contra alvos militares, mas também políticos – há registo de explosões perto do palácio presidencial e do líder supremo na capital, Teerão. Outras zonas do país também estão a ser bombardeadas.

O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, foi entretanto retirado da capital e levado para um local seguro. O Irão já prometeu uma retaliação "devastadora" e as forças militares israelitas (IDF) enviaram um alerta, pouco depois das oito horas (fuso-horário Portugal Continental), a dizer que foram detetados vários mísseis vindos do Irão, apelando à população para permanecer em casa. As sirenes soam em todo o país, segundo as IDF.

Os espaços aéreos israelita e iraniano estão fechados. O governo de Israel já declarou estado de emergência. Os Estados Unidos admitem que a operação pode demorar vários dias.

O ministério português dos Negócios Estrangeiros diz, na rede social X, que está a acompanhar ao "minuto" os desenvovliemntos no Irão e em "contacto permanente" com a rede diplomática. Reafirma que a prioridade é a "segurança dos cidadãos portugueses".

Este é um ataque que surge numa altura de negociações entre Teerão e os Estados Unidos para um acordo nuclear e até agora com poucos resultados. Nos últimos dias, a imprensa internacional levantou a hipótese de o primeiro ataque acontecer pelas mãos de Israel.

Ainda esta sexta-feira, Washighton aconselhou os funcionários diplomáticos a abandonarem Israel. Também o Reino Unido fechou a embaixada no Irão.