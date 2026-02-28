Netanyahu diz que ataque ao Irão é contra "ameaça existencial"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou hoje o ataque ao Irão como uma operação contra "a ameaça existencial" iraniana.

O "regime assassino" da República Islâmica do Irão não deve, em caso algum, ser autorizado a ter armas nucleares, declarou Netanyahu, após ter anunciado o ataque conjunto Israel-Estados Unidos contra o Irão.

Washington e Israel lançaram uma operação contra a "ameaça existencial" iraniana, afirmou Netanyahu, apelando aos israelitas para se manterem firmes e "lutarem juntos".

"Não se deve, em caso algum, permitir que este regime terrorista assassino adquira armas nucleares, o que lhe daria os meios para ameaçar toda a humanidade", declarou Netanyahu numa mensagem em vídeo dirigida à população israelita.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram hoje um ataque conjunto ao Irão, que atingiu a capital, Teerão, onde são visíveis grandes colunas de fumo.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça existencial representada" pelo regime iraniano.

Este ataque acontece dois dias depois da última ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano. Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.