Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 28 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Médio Oriente

Netanyahu diz que "há sinais" de que Khamenei “não está mais entre nós”

28 fev, 2026 - 19:18 • Diogo Camilo

Sem confirmar a morte do Líder Supremo do Irão, primeiro-ministro israelita defende que este é uma "oportunidade histórica" dos iranianos derrubarem o regime dos aiatolas.

A+ / A-

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, falou ao país para dizer que há sinais de que o Líder Supremo do Irão, o aiatolá do Irão, “não está mais entre nós”.

O chefe de Governo de Israel confirmou que os ataques dos Estados Unidos e Israel na madrugada deste sábado destruíram o complexo residencial de Ali Khamenei.

Sem confirmar a morte do líder iraniano, Netanyahu afirmou que há muitos sinais de que Khamenei — o "ditador" — "não existe mais", apelando a iranianos que "saíam à rua e terminem o trabalho".

Durante a tarde, meios de comunicação iranianos anunciaram que Khamenei iria falar à nação, mas o discurso nunca chegou.

Netanyahu afirmou ainda que a operação no Irão irá continuar "por tanto tempo quanto o necessário", acrescentando que os ataques vão ajudar a "libertar iranianos da tirania" e que o país tem agora a "oportunidade de uma geração" para derrubar o regime dos aiatolas.

"É a altura de se juntarem e se unirem para uma missão histórica", afirma o líder do governo israelita.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 28 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)