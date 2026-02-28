Netanyahu diz que "há sinais" de que Khamenei “não está mais entre nós”

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, falou ao país para dizer que há sinais de que o Líder Supremo do Irão, o aiatolá do Irão, “não está mais entre nós”.

O chefe de Governo de Israel confirmou que os ataques dos Estados Unidos e Israel na madrugada deste sábado destruíram o complexo residencial de Ali Khamenei.

Sem confirmar a morte do líder iraniano, Netanyahu afirmou que há muitos sinais de que Khamenei — o "ditador" — "não existe mais", apelando a iranianos que "saíam à rua e terminem o trabalho".

Durante a tarde, meios de comunicação iranianos anunciaram que Khamenei iria falar à nação, mas o discurso nunca chegou.

Netanyahu afirmou ainda que a operação no Irão irá continuar "por tanto tempo quanto o necessário", acrescentando que os ataques vão ajudar a "libertar iranianos da tirania" e que o país tem agora a "oportunidade de uma geração" para derrubar o regime dos aiatolas.

"É a altura de se juntarem e se unirem para uma missão histórica", afirma o líder do governo israelita.