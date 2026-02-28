Rússia anuncia avanço territorial em Kharkiv e Zaporijia

As autoridades russas anunciaram este sábado novos avanços territoriais no âmbito da invasão da Ucrânia, desencadeada há mais de quatro anos, com a tomada de duas localidades nas províncias de Kharkiv e Zaporijia.

O Ministério da Defesa russo indicou, num breve comunicado publicado nas redes sociais, que as suas tropas "libertaram" as duas localidades, sem dar detalhes sobre possíveis baixas devido a estes combates.

A Rússia conseguiu avanços nos últimos meses na Ucrânia, com o epicentro em Donetsk.

Em setembro de 2022, Moscovo anexou as províncias parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, tendo também conseguido penetrar em Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk, além de ter anexado a península da Crimeia em 2014.

A guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa de 24 de fevereiro de 2022 e que se tornou o conflito mais sangrento em solo europeu desde a II Guerra Mundial, entrou já no seu quinto ano.

Após anos de combates e bombardeamentos mortíferos, o número de vítimas continua incerto.

De acordo com a última contagem da ONU, em 2025, quase 15.000 civis foram mortos e 40.600 ficaram feridos em território ucraniano, mas o número real de vítimas é "provavelmente muito maior", principalmente devido à dificuldade de acesso às áreas ocupadas.

Os ataques lançados em resposta pela Ucrânia contra as regiões fronteiriças russas resultaram em centenas de mortes, segundo as estimativas.

Na frente militar, Zelensky reconheceu, no início de fevereiro, a morte de 55.000 soldados ucranianos desde 2022, um número considerado subestimado devido às dezenas de milhares de desaparecidos.

O exército russo mantém o silêncio sobre as suas perdas, mas, de acordo com o serviço russo da BBC e o órgão de comunicação social russo Mediazona, que citam dados de fontes abertas, sofreu mais de 177 mil mortes.