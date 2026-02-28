Ouvir
Médio Oriente

Sobe para 85 número de mortos em ataque a escola no sul do Irão

28 fev, 2026 - 12:46 • Lusa

Na escola encontravam-se cerca de 170 alunas, sem que o Exército de Israel se tenha pronunciado até ao momento sobre estas acusações.

[Atualizado às 16h35]
Pelo menos 85 pessoas morreram este sábado no ataque contra uma escola no sul do Irão, disseram as autoridades iranianas num novo balanço.

O balanço anterior dava conta de 51 mortos e 48 feridos no ataque contra uma escola da província de Ormuzgão, no sul do país

A escola foi atingida, segundo Teerão, no contexto da ofensiva conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão e da resposta de Teerão, que lançou mísseis contra alvos militares norte-americanos na região e contra território israelita.

A IRIB identifica os feridos como estudantes da escola primária Shajare Tayebé, onde se encontravam cerca de 170 alunas, sem que o Exército de Israel se tenha pronunciado até ao momento sobre estas acusações.

Segundo o vice-governador de Hormozgan, as equipas de socorro encontram-se no local a prestar assistência às estudantes e a realizar trabalhos de remoção de escombros.

Israel e Estados Unidos lançaram um ataque contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e países vizinhos, como Arábia Saudita e Qatar.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça" representada pelo regime iraniano.

Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.

