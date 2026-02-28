Ouvir
Teerão anuncia primeira vaga de mísseis e drones contra Israel

28 fev, 2026 - 09:50 • Lusa

A força armada que protege o regime teocrático de Teerão disse que se trata da "resposta à agressão do inimigo hostil e criminoso contra a República Islâmica do Irão".

A Guarda Revolucionária iraniana anunciou este sábado o início de uma primeira vaga de ataques com mísseis e drones contra Israel, em retaliação a operações aéreas das forças israelitas e norte-americanas contra o Irão.

"Começou a primeira vaga de amplos ataques com mísseis e drones da República Islâmica do Irão em direção aos territórios ocupados", disse a Guarda Revolucionária num comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.

As sirenes antiaéreas foram acionadas em Jerusalém e noutros pontos do centro de Israel, pouco depois de os Estados Unidos e as forças israelitas terem lançado uma série de operações aéreas contra diversos alvos no Irão.

Foram registadas explosões na capital iraniana e em várias cidades do país.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou uma operação militar em grande escala para aniquilar e destruir o regime da República Islâmica.

Trump apelou ao povo iraniano para que se subleve e tome o controlo do país.

As ligações à Internet e a rede telefónica encontravam-se cortadas no Irão, segundo a EFE.

Até ao momento, as autoridades não apresentaram um balanço de danos ou de vítimas resultantes dos ataques aéreos.

