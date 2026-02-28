Trump anuncia morte de líder supremo do Irão: "Khamenei está morto"

Foi através das redes sociais que Donald Trump anunciou a morte do aiatola do Irão, Ali Khamenei. Numa publicação no Truth Social, o presidente dos Estados Unidos diz que foi feita "justiça" — "não só para o povo do Irão, mas para todos os americanos".

A publicação na íntegra de Trump:

"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da História, está morto. Isto não é apenas justiça para o povo do Irão, mas também para todos os grandes americanos e para pessoas de muitos países em todo o mundo que foram mortas ou mutiladas por Khamenei e pelo seu gangue de bandidos sedentos de sangue. Ele foi incapaz de evitar os nossos serviços de infromação e de rastreamento altamente sofisticados e, trabalhando em estreita colaboração com Israel, não houve nada que ele, ou os outros líderes que foram mortos juntamente com ele, pudessem fazer.

Esta é a maior oportunidade do povo iraniano recuperar o seu país. Estamos a ouvir que muitos elementos do IRGC — o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica —, das Forças Armadas e de outras forças de segurança e polícias já não querem combater e estão à procura de imunidade da nossa parte. Como disse ontem à noite: “Agora podem ter imunidade; mais tarde só terão a morte!”

Esperemos que o IRGC e a polícia se unam pacificamente aos patriotas iranianos e trabalhem em conjunto para devolver o país à grandeza que merece. Esse processo deverá começar em breve, uma vez que não só a morte de Khamenei ocorreu, como o país foi, em apenas um dia, amplamente destruído e até mesmo devastado.

Os bombardeamentos intensos e de grande precisão, contudo, continuarão ininterruptamente ao longo da semana ou pelo tempo que for necessário para alcançar o nosso objetivo de paz em todo o Médio Oriente e, na verdade, em todo o mundo."

A morte de Ali Khamenei ainda não foi confirmada pelo Irão, que acusa os inimigos de "guerra psicológica". A notícia da morte foi inicialmente avançada por uma fonte de Israel à Reuters.