- Noticiário das 14h
- 06 jun, 2026
-
Guerra no Médio Oriente
Trump anuncia morte de líder supremo do Irão: "Khamenei está morto"
28 fev, 2026 - 21:52 • Diogo Camilo
Presidente dos Estados Unidos diz que foi "feita justiça" e que esta é a "maior oportunidade do povo iraniano recuperar o seu país".
Foi através das redes sociais que Donald Trump anunciou a morte do aiatola do Irão, Ali Khamenei. Numa publicação no Truth Social, o presidente dos Estados Unidos diz que foi feita "justiça" — "não só para o povo do Irão, mas para todos os americanos".
A publicação na íntegra de Trump:
"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da História, está morto. Isto não é apenas justiça para o povo do Irão, mas também para todos os grandes americanos e para pessoas de muitos países em todo o mundo que foram mortas ou mutiladas por Khamenei e pelo seu gangue de bandidos sedentos de sangue. Ele foi incapaz de evitar os nossos serviços de infromação e de rastreamento altamente sofisticados e, trabalhando em estreita colaboração com Israel, não houve nada que ele, ou os outros líderes que foram mortos juntamente com ele, pudessem fazer.
Esta é a maior oportunidade do povo iraniano recuperar o seu país. Estamos a ouvir que muitos elementos do IRGC — o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica —, das Forças Armadas e de outras forças de segurança e polícias já não querem combater e estão à procura de imunidade da nossa parte. Como disse ontem à noite: “Agora podem ter imunidade; mais tarde só terão a morte!”
Esperemos que o IRGC e a polícia se unam pacificamente aos patriotas iranianos e trabalhem em conjunto para devolver o país à grandeza que merece. Esse processo deverá começar em breve, uma vez que não só a morte de Khamenei ocorreu, como o país foi, em apenas um dia, amplamente destruído e até mesmo devastado.
Os bombardeamentos intensos e de grande precisão, contudo, continuarão ininterruptamente ao longo da semana ou pelo tempo que for necessário para alcançar o nosso objetivo de paz em todo o Médio Oriente e, na verdade, em todo o mundo."
A morte de Ali Khamenei ainda não foi confirmada pelo Irão, que acusa os inimigos de "guerra psicológica". A notícia da morte foi inicialmente avançada por uma fonte de Israel à Reuters.
- Noticiário das 14h
- 06 jun, 2026
-
- Trump diz que "liderança do Irão foi eliminada", Guterres não confirma morte de Khamenei
- 🔴 Ao minuto. Corpo de Khamenei encontrado, avança a Reuters. Pelo menos 200 mortos no Irão
- Netanyahu diz que "há sinais" de que Khamenei “não está mais entre nós”
- Irão avisa: ataque dos EUA contra Khamenei será declaração de guerra
- Os ataques dos EUA e de Israel e a resposta do Irão em quatro mapas
- Irão confirma morte do líder supremo Ali Khamenei aos 86 anos
- Irão, a superpotência energética que sobrevive à inflação disparada por sanções
- "Passamos muito tempo por esta ditadura": Iranianos em Portugal com "esperança e medo do futuro"
- Ataques ao Irão mataram chefe do Exército e figuras da liderança militar
- Pelo menos oito mortos em confrontos junto ao consulado dos EUA no Paquistão
- O som da retaliação do Irão em Israel ouvida pelo correspondente da Renascença
- Papa: "Parem a espiral da violência antes que se torne uma voragem irreparável"
- Seis mortos e dezenas de feridos por míssil perto de Jerusalém
- O herdeiro do xá deposto que quer participar no "renascimento" do Irão. Quem é Reza Pahlavi?
- "Operações vão continuar": Trump promete "vingar" morte de soldados americanos
- "Erro grave" de Trump. "Um Presidente dos EUA nunca diz quanto tempo durará a guerra"
- Trump diz que "liderança do Irão foi eliminada", Guterres não confirma morte de Khamenei
- 🔴 Ao minuto. Corpo de Khamenei encontrado, avança a Reuters. Pelo menos 200 mortos no Irão
- Netanyahu diz que "há sinais" de que Khamenei “não está mais entre nós”
- Irão avisa: ataque dos EUA contra Khamenei será declaração de guerra
- Os ataques dos EUA e de Israel e a resposta do Irão em quatro mapas
- Irão confirma morte do líder supremo Ali Khamenei aos 86 anos
- Irão, a superpotência energética que sobrevive à inflação disparada por sanções
- "Passamos muito tempo por esta ditadura": Iranianos em Portugal com "esperança e medo do futuro"
- Ataques ao Irão mataram chefe do Exército e figuras da liderança militar
- Pelo menos oito mortos em confrontos junto ao consulado dos EUA no Paquistão
- O som da retaliação do Irão em Israel ouvida pelo correspondente da Renascença
- Papa: "Parem a espiral da violência antes que se torne uma voragem irreparável"
- Seis mortos e dezenas de feridos por míssil perto de Jerusalém
- O herdeiro do xá deposto que quer participar no "renascimento" do Irão. Quem é Reza Pahlavi?
- "Operações vão continuar": Trump promete "vingar" morte de soldados americanos
- "Erro grave" de Trump. "Um Presidente dos EUA nunca diz quanto tempo durará a guerra"