Epidemia de cólera em Moçambique já ultrapassa 6.500 infetados

Moçambique registou 97 novos casos de cólera nas últimas 24 horas, elevando para 6.510 o total de infetados desde setembro, com 75 mortos, segundo o último boletim da Direção Nacional de Saúde Pública (DNSP).

De acordo com o mais recente boletim sobre a evolução da doença, com dados de 03 de setembro a 26 de fevereiro, do total de 6.510 casos contabilizados neste período, 2.839 foram registados na província de Nampula, com um acumulado de 35 mortos, e 2.388 em Tete, com 28 óbitos, além de 986 em Cabo Delgado, que totaliza oito mortos.