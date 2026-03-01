Epidemia de cólera em Moçambique já ultrapassa 6.500 infetados

01 mar, 2026 - 10:26 • Lusa
Moçambique registou 97 novos casos de cólera nas últimas 24 horas, elevando para 6.510 o total de infetados desde setembro, com 75 mortos, segundo o último boletim da Direção Nacional de Saúde Pública (DNSP).
De acordo com o mais recente boletim sobre a evolução da doença, com dados de 03 de setembro a 26 de fevereiro, do total de 6.510 casos contabilizados neste período, 2.839 foram registados na província de Nampula, com um acumulado de 35 mortos, e 2.388 em Tete, com 28 óbitos, além de 986 em Cabo Delgado, que totaliza oito mortos.
Em menor dimensão, o acumulado indica 111 casos e um morto na província da Zambézia, 94 casos e dois mortos em Manica, 90 casos e um morto em Sofala, um caso na cidade de Maputo, e um caso na província de Gaza.
Só nas 24 horas anteriores ao fecho deste boletim (26 de fevereiro), foram confirmados 97 novos casos, com a taxa de letalidade geral nacional a situar-se em 1,2%. No mesmo período, foram contabilizadas 121 altas, enquanto 104 pessoas estão atualmente internadas.
No surto anterior, entre 17 de outubro de 2024 e 20 de julho de 2025, tinham sido registados 4.420 infetados, dos quais 3.590 em Nampula, e um total de 64 mortos, pelo que o atual já supera o número de doentes e de óbitos em cerca de metade do tempo do anterior.
As autoridades sanitárias moçambicanas assumiram em 19 de fevereiro que o país enfrenta uma epidemia de cólera, com a doença então já presente em 22 distritos, avançando com uma campanha de vacinação de 3,5 milhões de pessoas.