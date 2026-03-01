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Ataques ao Irão

Guerra. 18 portugueses já pediram repatriamento de Israel

01 mar, 2026 - 13:05 • Alexandre Abrantes Neves , João Malheiro

Número avançado à Renascença pelo secretário de Estado das Comunidades. Não há, por agora, portugueses feridos em Israel, ou em outros países do Golfo.

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Pelo menos 18 portugueses pediram repatriamento de Israel até este domingo, segundo avança o secretário de Estado das Comunidades, à Renascença.

Emídio Sousa garante que o Governo está empenhado em retirar estas pessoas nos próximos dias, provavelmente através de autocarros, mas não especifica um prazo concreto.

"Com o espaço aéreo fechado, temos de pensar em outras soluções. Vamos ver os números e também fazemos em parceria com os nossos parceiros europeus", adianta.

O governante diz não haver indicação de portugueses feridos, nem em Israel nem noutros países do Golfo. Já sobre as pessoas que ficaram retidas em viagem em zonas como o Dubai, o secretário de Estado diz estar a acompanhar a situação e sugere o contacto com as companhias aéreas.

Emídio Sousa esclarece que o Governo está disponível para dar "toda a informação possível" e "nenhum português, esteja onde estiver, está sozinho".

Já quanto à situação no Irão, o secretário de Estado das Comunidades indica que há poucos portugueses no país e que nenhum quer sair.

"Neste momento, temos 11 pessoas que não querem sair. São pessoas cuja opção é manter-se lá", detalha.

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