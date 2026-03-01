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Ataques ao Irão
Guerra. 18 portugueses já pediram repatriamento de Israel
01 mar, 2026 - 13:05 • Alexandre Abrantes Neves , João Malheiro
Número avançado à Renascença pelo secretário de Estado das Comunidades. Não há, por agora, portugueses feridos em Israel, ou em outros países do Golfo.
Pelo menos 18 portugueses pediram repatriamento de Israel até este domingo, segundo avança o secretário de Estado das Comunidades, à Renascença.
Emídio Sousa garante que o Governo está empenhado em retirar estas pessoas nos próximos dias, provavelmente através de autocarros, mas não especifica um prazo concreto.
"Com o espaço aéreo fechado, temos de pensar em outras soluções. Vamos ver os números e também fazemos em parceria com os nossos parceiros europeus", adianta.
O governante diz não haver indicação de portugueses feridos, nem em Israel nem noutros países do Golfo. Já sobre as pessoas que ficaram retidas em viagem em zonas como o Dubai, o secretário de Estado diz estar a acompanhar a situação e sugere o contacto com as companhias aéreas.
Emídio Sousa esclarece que o Governo está disponível para dar "toda a informação possível" e "nenhum português, esteja onde estiver, está sozinho".
"Neste momento, temos 11 pessoas que não querem sair. São pessoas cuja opção é manter-se lá", detalha.
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