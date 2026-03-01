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Guerra no Médio Oriente. Imagens das primeiras 24 horas do conflito que eliminou a liderança iraniana

01 mar, 2026 - 12:10 • Miguel Marques Ribeiro (com EPA)

A operação em grande escala desencadeada em conjunto entre os Estados Unidos e Israel pretende aniquilar o regime da República Islâmica. Veja algumas das imagens do primeiro dia do conflito.

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A ação militar conjunta dos EUA e de Israel contra o Irão matou Ali Khamenei e outros dirigentes da cúpula iraniana. Milhares de pessoas reuniram-se na Praça Enqelab, em Teerão, este domingo, para prestar homenagem ao aiatolá, mas há relatos de celebrações no país, ainda que feitas de forma tímida.

No estrangeiro, diversas cidades foram palco de manifestações pró e contra a intervenção americana e israelita. Em Karachi, capital do Paquistão, pelo menos nove pessoas morreram devido a protestos violentos junto ao consulado americano.

Para além de Israel, outros países do Médio Oriente foram alvo da retaliação iraniana. A ausência de condições de segurança provocou o encerramento de diversos aeroportos da região e cancelamento de voos.

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