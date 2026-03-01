Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 06 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Médio Oriente

Irão, a superpotência energética que sobrevive à inflação disparada por sanções

01 mar, 2026 - 08:15 • Lusa

País é uma das cinco economias com maiores subidas de preços no último ano, mas possui 10% das reservas mundiais de crude e exporta entre 80% e 90% do petróleo para a China através de “frotas fantasma”.

A+ / A-

O Irão, atacado este sábado por Estados Unidos e Israel, atravessa uma das crises mais graves da história recente, com 90 milhões de habitantes a lutar contra uma inflação e um colapso monetário sem precedentes.

Antes do início da guerra desencadeada este sábado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) estimava que o Produto Interno Bruto (PIB) nominal do Irão seria de 375 mil milhões de dólares em 2026, o equivalente a 317,5 mil milhões de euros, ao câmbio atual.

Com tal valor, o país que se mantém como uma potência energética apesar da crise situar-se-ia em torno do 45.º lugar em termos nominais, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

O FMI previa que o crescimento real para este ano pudesse atingir 1,1%.

Outras instituições como o Banco Mundial advertiam que a economia iraniana poderia contrair-se até 2,8% se as tensões militares se intensificassem, como está a acontecer desde este sábado.

O rial iraniano, a moeda oficial do país, atingiu em janeiro deste ano o mínimo histórico, sendo trocado entre 1,4 e 1,5 milhões de riais por cada dólar norte-americano.

Desde a revolução de 1979, o rial perdeu aproximadamente 20.000 vezes o valor original face ao dólar.

Quanto à dívida bruta do país do Médio Oriente, a percentagem em relação ao PIB é de 36,4%.

Esta instabilidade monetária fez com que a inflação se situasse nos 47,5% face a janeiro de 2025.

Confirmada a morte de Ali Khamenei, líder supremo do Irão

Guerra no Médio Oriente

Confirmada a morte de Ali Khamenei, líder supremo do Irão

Agência estatal iraniana confirma o falecimento do(...)

No que diz respeito ao impacto económico nos alimentos e bebidas, a subida é de 105,5%, segundo o Centro Estatístico iraniano.

Com esta inflação, o país situa-se entre as cinco economias com maiores subidas de preços.

O FMI estima que a taxa de desemprego do país seja de 9,2%.

Estes indicadores, “a deterioração sustentada das condições de vida e a má gestão crónica de serviços essenciais por parte do Estado, incluindo o acesso à água”, estão na origem dos protestos iniciados em dezembro, segundo a Amnistia Internacional.

Apesar das sanções internacionais, o setor dos hidrocarbonetos, que representa 23% do PIB, continua a ser o motor económico da República Islâmica.

O Irão possui 10% das reservas mundiais de crude e mantém uma produção próxima dos 3,3 milhões de barris diários, o nível mais alto desde 2018.

O impacto deste setor no PIB é de 23%, seguido da indústria automóvel, que representa 10%.

O país exporta entre 80% e 90% do petróleo para a China através de “frotas fantasma”, ou navios não identificáveis para contornar sanções, embora muitas operações sejam bloqueadas por organismos de supervisão, segundo meios especializados.

Esta opacidade e o risco geopolítico mantêm o investimento direto estrangeiro em 0,3% do PIB.

Antes de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter declarado ilegais as taxas impostas pelo Presidente, Donald Trump emitiu uma ordem executiva que ameaça com novos impostos os países que mantenham relações comerciais com o Irão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 06 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?