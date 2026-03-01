Irão, a superpotência energética que sobrevive à inflação disparada por sanções

O Irão, atacado este sábado por Estados Unidos e Israel, atravessa uma das crises mais graves da história recente, com 90 milhões de habitantes a lutar contra uma inflação e um colapso monetário sem precedentes.

Antes do início da guerra desencadeada este sábado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) estimava que o Produto Interno Bruto (PIB) nominal do Irão seria de 375 mil milhões de dólares em 2026, o equivalente a 317,5 mil milhões de euros, ao câmbio atual.

Com tal valor, o país que se mantém como uma potência energética apesar da crise situar-se-ia em torno do 45.º lugar em termos nominais, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

O FMI previa que o crescimento real para este ano pudesse atingir 1,1%.

Outras instituições como o Banco Mundial advertiam que a economia iraniana poderia contrair-se até 2,8% se as tensões militares se intensificassem, como está a acontecer desde este sábado.

O rial iraniano, a moeda oficial do país, atingiu em janeiro deste ano o mínimo histórico, sendo trocado entre 1,4 e 1,5 milhões de riais por cada dólar norte-americano.

Desde a revolução de 1979, o rial perdeu aproximadamente 20.000 vezes o valor original face ao dólar.

Quanto à dívida bruta do país do Médio Oriente, a percentagem em relação ao PIB é de 36,4%.

Esta instabilidade monetária fez com que a inflação se situasse nos 47,5% face a janeiro de 2025.