Netanyahu anuncia que Israel vai "intensificar ataques" ao Irão nas próximas semanas

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deu este domingo ordem para intensificar os ataques ao Irão, considerando que estes são "dias dolorosos", em menção à retaliação iraniana.

Depois de uma reunião com o ministro da Defesa, Israel Katz, o líder das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir, e o chefe da Mossad, David Barnea, emitiu uma mensagem de vídeo na qual disse ter dado instruções “para a continuação da campanha” contra o Irão, iniciada no sábado em conjunto com os Estados Unidos.

“As nossas forças estão atualmente a atacar o coração de Teerão com uma intensidade crescente, que se amplificará ainda mais nos dias vindouros”, afirmou, acrescentando que mobilizou “todo o poder [do exército], como nunca antes, a fim de assegurar a existência e o futuro” de Israel.

Netanyahu falou ainda das famílias das vítimas e desejou rápidas melhoras aos feridos dos ataques iranianos, indicando sobre o Irão que "apenas a combinação de forças irá permitir o que queremos há 40 anos — terminar este regime de terror. Foi isso que prometi e é isso que vamos fazer", acrescenta.

Nos ataques deste sábado e domingo morreram mais de 200 pessoas no Irão, incluindo o Líder Supremo, o aiatola Ali Khamenei, de 86 anos.

Em retaliação, o Irão tem lançado desde então mísseis contra Israel e países da região, com relatos de ataques e vítimas no Bahrein, Jordânia, Iraque, Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Síria. Alguns dos alvos dos mísseis iranianos são bases militares dos Estados Unidos no Golfo Pérsico.

Em Israel, um míssil fez desabar hoje um prédio Bet Shemesh, perto de Jerusalém, e as equipas de socorro divulgaram um balanço de nove mortos e duas dezenas de feridos. No sábado, uma auxiliar de geriatria filipina morreu noutro ataque iraniano em Telavive.

“Estes são dias dolorosos. Ontem [sábado] aqui, em Telavive, e agora em Bet Shemesh, perdemos entes queridos”, declarou Netanyahu, no vídeo gravado no Ministério da Defesa, em Telavive.

Ao anunciar a ofensiva, o Presidente norte-americano, Donald Trump, deu indicações de que a operação visava o derrube do regime do Irão e incitou o povo iraniano a tomar o poder após a intervenção militar conjunta com Israel.