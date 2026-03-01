No segundo dia de guerra, intensidade e destruição marcam o confronto

O segundo dia da guerra é marcado pelos intensos ataques e retaliações a envolver os Estados Unidos, Israel e o Irão.

O Irão promete uma vingança devastadora depois da morte do aiatola Ali Khamenei, líder supremo do país.

Israel e os Estados Unidos continuam a atacar diversos alvos no território iraniano e possuem ampla superioridade aérea nos céus do país.

A ação militar já matou pelo menos 40 lideranças do regime iraniano. Segundo a Sociedade do Crescente Vermelho do Irão, cerca de 200 pessoas morreram e há um número estimado de 740 feridos.

A organização iraniana de direitos humanos Hengaw relata que as forças de segurança do regime abriram fogo contra civis que comemoravam o anúncio da morte de Khamenei em pelo menos três cidades do país.

Já o Irão continua a lançar diversas vagas de ataque a Israel. Depois de atingir um bairro residencial em Telavive, causando a destruição de 40 edifícios e a morte de uma pessoa, um míssil iraniano foi disparado contra a cidade de Beit Shemesh, a cerca de 20 quilómetros a oeste de Jerusalém.

O míssil iraniano atingiu uma sinagoga e provocou a morte de nove pessoas. Até este momento, a Estrela de David Vermelha, o serviço médico e de resgate emergencial de Israel, considera que há 11 pessoas desaparecidas sob os escombros.

Doze pessoas em Israel morreram em decorrência dos ataques iranianos. Mais de 350 pessoas estão desabrigadas em virtude da destruição causada pelos ataques.