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O som da retaliação do Irão em Israel ouvido pelo correspondente da Renascença

01 mar, 2026 - 10:30 • Henry Galsky, correspondente da Renascença no Médio Oriente , João Malheiro

Irão lança ataques em retaliação contra Israel. Correspondente da Renascença no Médio Oriente captou o som das sirenes e explosões em solo israelita.

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O som da retaliação do Irão em Israel ouvida pelo correspondente da Renascença
Ouça o registo do correspondente Henry Galsky

O Irão continua a sua retaliação contra Israel, depois dos ataques de sábado que vitimaram o seu líder supremo Al Khamenei e vários líderes militares.

O correspondente da Renascença no Médio Oriente, Henry Galsky, dá conta dos ataques iranianos em solo israelita, num registo em que é possível ouvir sirenes e explosões.

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