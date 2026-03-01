"Operações vão continuar": Trump promete "vingar" morte de soldados americanos

O presidente dos Estados Unidos avisou este domingo que as operações no Irão vão continuar até que todos os objetivos de Washington sejam atingidos, ao mesmo tempo que apelou a iranianos que "tomem o seu país" e acenou com imunidade às autoridades que continuam a lutar contra israelitas e norte-americanos.

Num vídeo divulgado na sua conta do Truth Social, Donald Trump promete "vingar" a morte de militares norte-americanos durante os ataques e que o grande objetivo é "desferir o golpe mais devastador" no regime iraniano, referindo a morte de Ali Khamenei e que a operação deve durar quatro semanas e que foram mortos 48 líderes iranianos.

"Nas últimas 36 horas, os EUA e os seus parceiros lançaram a operação 'Fúria Épica", disse, considerando que esta é uma das "mais complexas ofensivas militares que o mundo já viu".

"Estas ações são corretas e necessárias para garantir que os americanos nunca mais têm de enfrentar um regime terrorista, radical e sanguinário, armado com armas nucleares. Há quase 50 anos que esses extremistas perversos têm vindo a atacar os Estados Unidos enquanto entoam o slogan 'morte à América' ou 'morte a Israel'. São o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo", afirmou.

Trump refere também que a operação dos Estados Unidos vai "não só garantir a segurança do nosso tempo e lugar, mas também a dos nossos filhos e dos filhos deles".