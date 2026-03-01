"Operações vão continuar": Trump promete "vingar" morte de soldados americanos

01 mar, 2026 - 22:40 • Diogo Camilo
O presidente dos Estados Unidos avisou este domingo que as operações no Irão vão continuar até que todos os objetivos de Washington sejam atingidos, ao mesmo tempo que apelou a iranianos que "tomem o seu país" e acenou com imunidade às autoridades que continuam a lutar contra israelitas e norte-americanos.
Num vídeo divulgado na sua conta do Truth Social, Donald Trump promete "vingar" a morte de militares norte-americanos durante os ataques e que o grande objetivo é "desferir o golpe mais devastador" no regime iraniano, referindo a morte de Ali Khamenei e que a operação deve durar quatro semanas e que foram mortos 48 líderes iranianos.
Trump refere também que a operação dos Estados Unidos vai "não só garantir a segurança do nosso tempo e lugar, mas também a dos nossos filhos e dos filhos deles".
O presidente norte-americano apelou ainda a que a Guarda Revolucionária do Irão, as suas forças armadas e polícia deixem as armas, garantindo imunidade total, e defende que este é "o momento da liberdade" para os iranianos.
"Apelo a todos os patriotas que anseiam pela liberadade para aproveitarem este momento, para serem corajosos, ousados, heróicos e recuperarem o país", refere.
O chefe de Estado aponta ainda que três militares norte-americanos morreram e avisou que haverá mais mortes, prometendo vingá-las.
"As operações de combate continuam a toda a força e vão continuar até que todos os objetivos sejam cumpridos", indica.
Estas foram as primeiras vítimas anunciadas pelos EUA, numa altura em que uma sondagem divulgada refere que apenas um em cada quatro americanos apoia os ataques contra o país do Médio Oriente.
Aviões e navios de guerra dos EUA atingiram mais de 1.000 alvos iranianos desde que Trump ordenou o início das principais operações de combate no sábado, segundo as Forças Armadas dos EUA. Os ataques incluem bombardeiros furtivos B-2 a lançarem bombas de 907 kg contra instalações subterrâneas fortificadas de mísseis iranianos.
Dois funcionários americanos, sob condição de anonimato, disseram à Reuters que os militares americanos foram mortos numa base no Kuwait.