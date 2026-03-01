"Passamos muito tempo por esta ditadura": Iranianos em Portugal com "esperança e medo do futuro"

No Irão, o ambiente é de alguma contenção, mas também de celebração. Há relatos de festejos na rua, quando foi divulgada a morte de Ali Khamenei. Uma informação que pode ditar o fim do regime dos aiatolas.

A Renascença falou com o iraniano Farhad Nikdel. A viver em Portugal, o Presidente da Associação Luso-Persa, fala de um momento há muito esperado pelos iranianos: "As pessoas no Irão estão há 40 anos à espera desta guerra", afirma.

"A última guerra que aconteceu contra este regime foi mais dolorosa, mais difícil e que não o fez cair. O povo tentou de todas as formas. Manifestaram, fizeram tudo o que puderam. Mas infelizmente é um regime muito bruto e responde com a máxima brutalidade contra as pessoas", explica.

Farhad Nikdel acredita que os ataques norte-americanos e israelitas vão devolver o país ao povo. Já este sábado esteve em contacto com iranianos que relatam o entusiasmo que a situação pode fazer pelo país, sobretudo que pode ditar o fim do regime dos aiatolas. Um sentimento que se pode traduzir em duas palavras: "Esperança e medo", diz.

"Muita esperança, muita felicidade, porque como sabemos, este foi um regime, uma ditadura horrível, por isso a esperança. Mas também o medo. O medo do futuro, o que vai acontecer, a guerra que ninguém quer que seja longa e que esperamos que vai passar este tempo difícil", diz.

O Presidente da Associação Luso-Persa afirma que os iranianos aguardam o desenrolar dos acontecimentos com muita esperança e felicidade. Até porque, como fiz "já estamos a passar por esta ditadura há muito tempo, que é tão forte e tão dolorosa".