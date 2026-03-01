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Ataques ao Irão
Pelo menos oito mortos em confrontos junto ao consulado dos EUA no Paquistão
01 mar, 2026 - 09:47 • Lusa
Além das vítimas mortais, muitas pessoas ficaram feridas nos confrontos.
Pelo menos oito pessoas morreram este domingo em confrontos com a polícia em Carachi, depois de centenas de manifestantes terem invadido o consulado dos Estados Unidos nesta cidade portuária paquistanesa, segundo as autoridades.
A violência ocorreu quando centenas de pessoas da comunidade xiita tentaram romper o perímetro de segurança das instalações diplomáticas dos Estados Unidos em protesto contra os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão.
Além das vítimas mortais, muitas pessoas ficaram feridas nos confrontos.
Carachi é a capital da província de Sindh, no sul do Paquistão.
Paquistão, que alberga uma das mais importantes comunidades xiitas do mundo (cerca de 20% da sua população), vê com preocupação a escalada do conflito no Médio Oriente e o impacto que pode ter internamente, temendo que uma nova onda de violência civil abre mais uma frente de desestabilização interna.
Na semana passada, o Governo paquistanês declarou "guerra aberta" contra os talibãs do vizinho Afeganistão.
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