Seis mortos e dezenas de feridos por míssil perto de Jerusalém

O impacto de um míssil causou este domingo seis mortos e dezenas de feridos perto de Jerusalém, após a mais recente vaga de disparos iranianos, anunciaram as autoridades israelitas.

O jornal Jerusalem Post noticiou que cerca de três dezenas de ambulâncias foram enviadas para o local onde caiu o míssil, na região de Bet Shemesh (centro), a cerca de 30 quilómetros a sudoeste de Jerusalém.

Referiu também que foi registado um segundo impacto de um míssil.

Equipas de socorro estavam a assistir vários feridos, disse o Magen David Adom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha, citado pela agência de notícias France-Presse.

Um porta-voz dos bombeiros disse que as equipas continuavam a intervir no local e a retirar vítimas dos escombros".