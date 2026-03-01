Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 01 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Seis mortos e dezenas de feridos por míssil perto de Jerusalém

01 mar, 2026 - 13:28 • Lusa

A+ / A-

O impacto de um míssil causou este domingo seis mortos e dezenas de feridos perto de Jerusalém, após a mais recente vaga de disparos iranianos, anunciaram as autoridades israelitas.

O jornal Jerusalem Post noticiou que cerca de três dezenas de ambulâncias foram enviadas para o local onde caiu o míssil, na região de Bet Shemesh (centro), a cerca de 30 quilómetros a sudoeste de Jerusalém.

Referiu também que foi registado um segundo impacto de um míssil.

Equipas de socorro estavam a assistir vários feridos, disse o Magen David Adom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha, citado pela agência de notícias France-Presse.

Um porta-voz dos bombeiros disse que as equipas continuavam a intervir no local e a retirar vítimas dos escombros".

Guerra. 18 portugueses já pediram repatriamento de Israel

Ataques ao Irão

Guerra. 18 portugueses já pediram repatriamento de Israel

Número avançado à Renascença pelo secretário de Es(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 01 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA e Israel atacam Irão

EUA e Israel atacam Irão

Quatro anos depois da invasão da Ucrânia, o impasse

Quatro anos depois da invasão da Ucrânia, o impasse

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”