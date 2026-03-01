Seis mortos em acidente de helicóptero no Quénia

01 mar, 2026 - 12:49 • Lusa
Seis pessoas morreram, incluindo um membro do parlamento, no acidente de helicóptero ocorrido no sábado no oeste do Quénia, informaram os meios de comunicação quenianos e o presidente William Ruto.
O acidente ocorreu em Mosop, a cerca de 300 quilómetros a noroeste da capital do país, Nairobi, afirmaram vários meios de comunicação quenianos, citando fontes policiais, que afirmaram que os seis passageiros a bordo morreram.
Este domingo, o presidente William Ruto prestou homenagem na rede social X ao deputado Mheshimiwa Johana Ng'eno, que se encontrava a bordo do helicóptero.
"Os nossos pensamentos e orações estão com a sua família, amigos [...] e todas as vítimas e famílias afetadas pelo acidente de helicóptero em Mosop, no condado de Nandi", escreveu o chefe de Estado queniano, sem dar detalhes sobre os outros passageiros.