- Noticiário das 7h
- 11 jun, 2026
-
Reino Unido
Deputada suspensa após marido ser detido por suspeita de espionagem para a China
05 mar, 2026 - 23:00 • Catarina Magalhães
"Não estou a ser investigada pela polícia e não foram feitas quaisquer acusações contra mim. Amo o meu país", escreveu a deputada britânica trabalhista depois de o seu marido ser um de três homens detidos por suspeita de espionagem para os serviços secretos da China.
A deputada britânica Joani Reid afastou-se "voluntariamente" do Partido Trabalhista nesta quinta-feira, depois de o marido da política de centro-esquerda ser um de três homens detidos por suspeita de espionagem para a China, avançou o jornal "The New York Times" na quarta-feira.
"Joani Reid concordou em colaborar plenamente com a investigação do Partido Trabalhista sobre este assunto", afirmou um porta-voz do partido.
Porém, o marido continua a negar as acusações e a mulher comentou que estas "são alegações extremamente graves", indicou a estação de televisão "Sky News".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Após a notícia de que o marido e ex-deputado David Taylor é suspeita de ajudar as secretas da China, a filiação de Joani Reid está temporariamente suspensa do partido britânico.
Imigração
"São nossos vizinhos": Starmer alerta para racismo contra imigrantes no Reino Unido
"Este grande partido tem orgulho das nossas bandei(...)
"Esta semana foi a pior da minha vida", lamentou Reid em comunicado, no qual confirmou que a sua suspensão é voluntária.
"Estou a suspender-me voluntariamente do partido e não participarei como deputada trabalhista até que as investigações estejam concluídas."
Para além de "nunca ter visto nada" que a fizesse suspeitar do marido, a deputada insistiu ainda que não está envolvida como suspeita na investigação.
"Não estou a ser investigada pela polícia e não foram feitas quaisquer acusações contra mim. Não fiz nada de errado. Amo o meu país", escreveu.
Enquanto a polémica está a circular nos jornais do Reino Unido, Joani Reid disse compreender "a especulação e os rumores intensos", mas pediu que fosse respeitada a privacidade dos filhos do casal.
- Noticiário das 7h
- 11 jun, 2026
-
- Espião da China? Ex-assessor de político da AfD condenado por espionagem
- China nega espionagem e exige a Londres que pare de espalhar "informação falsa"
- Polémicas com governo de Starmer ensombram congresso do Partido Trabalhista
- SIS alerta para operação de ciberespionagem russa à escala global
- Ex-agente austríaco culpado de espionagem por ajudar Rússia
- Espião da China? Ex-assessor de político da AfD condenado por espionagem
- China nega espionagem e exige a Londres que pare de espalhar "informação falsa"
- Polémicas com governo de Starmer ensombram congresso do Partido Trabalhista
- SIS alerta para operação de ciberespionagem russa à escala global
- Ex-agente austríaco culpado de espionagem por ajudar Rússia