Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 11 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Reino Unido

Deputada suspensa após marido ser detido por suspeita de espionagem para a China

05 mar, 2026 - 23:00 • Catarina Magalhães

"Não estou a ser investigada pela polícia e não foram feitas quaisquer acusações contra mim. Amo o meu país", escreveu a deputada britânica trabalhista depois de o seu marido ser um de três homens detidos por suspeita de espionagem para os serviços secretos da China.

A+ / A-

A deputada britânica Joani Reid afastou-se "voluntariamente" do Partido Trabalhista nesta quinta-feira, depois de o marido da política de centro-esquerda ser um de três homens detidos por suspeita de espionagem para a China, avançou o jornal "The New York Times" na quarta-feira.

"Joani Reid concordou em colaborar plenamente com a investigação do Partido Trabalhista sobre este assunto", afirmou um porta-voz do partido.

Porém, o marido continua a negar as acusações e a mulher comentou que estas "são alegações extremamente graves", indicou a estação de televisão "Sky News".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Após a notícia de que o marido e ex-deputado David Taylor é suspeita de ajudar as secretas da China, a filiação de Joani Reid está temporariamente suspensa do partido britânico.

"São nossos vizinhos": Starmer alerta para racismo contra imigrantes no Reino Unido

Imigração

"São nossos vizinhos": Starmer alerta para racismo contra imigrantes no Reino Unido

"Este grande partido tem orgulho das nossas bandei(...)

"Esta semana foi a pior da minha vida", lamentou Reid em comunicado, no qual confirmou que a sua suspensão é voluntária.

"Estou a suspender-me voluntariamente do partido e não participarei como deputada trabalhista até que as investigações estejam concluídas."

Para além de "nunca ter visto nada" que a fizesse suspeitar do marido, a deputada insistiu ainda que não está envolvida como suspeita na investigação.

"Não estou a ser investigada pela polícia e não foram feitas quaisquer acusações contra mim. Não fiz nada de errado. Amo o meu país", escreveu.

Enquanto a polémica está a circular nos jornais do Reino Unido, Joani Reid disse compreender "a especulação e os rumores intensos", mas pediu que fosse respeitada a privacidade dos filhos do casal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 11 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)