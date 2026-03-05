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Tensão no Médio Oriente
Israel acusa Espanha de desrespeitar o seu papel na NATO e na UE
05 mar, 2026 - 23:29 • Lusa
Presidente israelita acusou Espanha de foram feitas depois de Espanha "estar a jogar um jogo estranho e incompreensível" sobre a guerra com o Irão, depois de Sánchez ter negado a autorizar o uso das bases de Moron e Rota para as operações militares.
O Presidente de Israel, Isaac Herzog, acusou a Espanha de "estar a jogar um jogo estranho e incompreensível" no ataque dos Estados Unidos da América (EUA) e Israel contra o Irão e acusou-a de desrespeitar "o seu papel na NATO e na União Europeia".
As declarações foram feitas durante uma visita a um quartel de bombeiros, onde acrescentou que agora se vê quais os estados que apoiam o seu na campanha contra o Irão, conforme um comunicado distribuído com o seu discurso.
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No desenvolvimento da sua acusação a Espanha, Herzog disse que "existe uma coligação formidável e regional com o objetivo de mudar o Médio Oriente e, antes de tudo, destruir as capacidades do império do mal do Irão".
Guerra com o Irão
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O chefe do Governo espanhol diz que a posição do E(...)
As suas acusações foram feitas depois de Espanha se ter negado a autorizar o uso das bases de Moron e Rota para as operações militares israelo-norte-americanas contra o Irão, o que levou Donald Trump a ameaçar cortar "todo o comércio com Espanha".
No seguimento, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, reafirmou a posição, declarando que a Espanha não será "cúmplice de algo que é mau para o mundo, simplesmente por medo de represálias".
Sánchez reiterou a rejeição do "terrível regime dos 'aiatólas'" no Irão, mas argumentou que "não se pode responder a uma ilegalidade com outra" e, por isso, apelou para fim das hostilidades e uma solução diplomática para o conflito.
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