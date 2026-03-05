Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 11 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tensão no Médio Oriente

Israel acusa Espanha de desrespeitar o seu papel na NATO e na UE

05 mar, 2026 - 23:29 • Lusa

Presidente israelita acusou Espanha de foram feitas depois de Espanha "estar a jogar um jogo estranho e incompreensível" sobre a guerra com o Irão, depois de Sánchez ter negado a autorizar o uso das bases de Moron e Rota para as operações militares.

A+ / A-

O Presidente de Israel, Isaac Herzog, acusou a Espanha de "estar a jogar um jogo estranho e incompreensível" no ataque dos Estados Unidos da América (EUA) e Israel contra o Irão e acusou-a de desrespeitar "o seu papel na NATO e na União Europeia".

As declarações foram feitas durante uma visita a um quartel de bombeiros, onde acrescentou que agora se vê quais os estados que apoiam o seu na campanha contra o Irão, conforme um comunicado distribuído com o seu discurso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No desenvolvimento da sua acusação a Espanha, Herzog disse que "existe uma coligação formidável e regional com o objetivo de mudar o Médio Oriente e, antes de tudo, destruir as capacidades do império do mal do Irão".

Sánchez acusa Trump de jogar "à roleta russa com o destino de milhões"

Guerra com o Irão

Sánchez acusa Trump de jogar "à roleta russa com o destino de milhões"

O chefe do Governo espanhol diz que a posição do E(...)

As suas acusações foram feitas depois de Espanha se ter negado a autorizar o uso das bases de Moron e Rota para as operações militares israelo-norte-americanas contra o Irão, o que levou Donald Trump a ameaçar cortar "todo o comércio com Espanha".

No seguimento, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, reafirmou a posição, declarando que a Espanha não será "cúmplice de algo que é mau para o mundo, simplesmente por medo de represálias".

Sánchez reiterou a rejeição do "terrível regime dos 'aiatólas'" no Irão, mas argumentou que "não se pode responder a uma ilegalidade com outra" e, por isso, apelou para fim das hostilidades e uma solução diplomática para o conflito.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 11 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)