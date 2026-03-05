Israel prepara nova fase da guerra com ataques a bases subterrâneas de mísseis no Irão

As forças armadas israelitas afirmam já ter atingido centenas de lançadores de mísseis iranianos à superfície , capazes de alcançar cidades israelitas. A nova fase da operação deverá agora concentrar-se nas infraestruturas subterrâneas onde os mísseis são armazenados .

A ofensiva aérea conjunta de Israel e dos Estados Unidos aproxima-se do final da primeira semana , depois de os primeiros ataques terem atingido líderes iranianos e desencadeado uma escalada regional, com ataques iranianos contra Israel, no Golfo e no Iraque , além de bombardeamentos israelitas no Líbano .

De acordo com as mesmas fontes, os caças israelitas deverão passar a atingir bunkers e instalações enterradas profundamente no subsolo , onde estarão armazenados mísseis balísticos e equipamento militar.

A guerra entre Israel e o Irão poderá entrar numa segunda fase marcada por ataques a bases subterrâneas de mísseis balísticos iranianos , segundo duas fontes familiarizadas com a campanha militar israelita, citadas pela agência Reuters.

Uma das fontes citadas pela Reuters afirma que Israel pretende neutralizar a capacidade do Irão de lançar ataques aéreos contra território israelita até ao final da guerra, que também visa atingir a liderança da República Islâmica.

As forças armadas tinham indicado anteriormente que Israel e os Estados Unidos assumiram o controlo de grande parte do espaço aéreo iraniano nos primeiros dias da ofensiva.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, o exército israelita afirmou que a força aérea atacou durante a noite “infraestruturas subterrâneas utilizadas pelo regime iraniano para armazenar mísseis balísticos e locais de armazenamento destinados a serem usados contra aeronaves”.

Segundo a Reuters, Israel não tinha anunciado anteriormente ataques a instalações subterrâneas de mísseis, com base na análise das declarações públicas divulgadas desde o início dos bombardeamentos conjuntos no sábado.

As estimativas sobre o arsenal de mísseis do Irão variam. Israel calcula que o país tivesse cerca de 2.500 antes da guerra, enquanto outros analistas apontam para cerca de 6.000. A dimensão do arsenal restante poderá ser determinante para o desenrolar do conflito, numa altura em que Teerão continua a lançar ataques com mísseis contra Israel e outros pontos da região.