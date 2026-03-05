- Noticiário das 7h
- 11 jun, 2026
-
Israel prepara nova fase da guerra com ataques a bases subterrâneas de mísseis no Irão
05 mar, 2026 - 15:41 • Olímpia Mairos , com Reuters
Fontes citadas pela Reuters dizem que objetivo é neutralizar capacidade iraniana de lançar ataques contra Israel.
A guerra entre Israel e o Irão poderá entrar numa segunda fase marcada por ataques a bases subterrâneas de mísseis balísticos iranianos, segundo duas fontes familiarizadas com a campanha militar israelita, citadas pela agência Reuters.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
De acordo com as mesmas fontes, os caças israelitas deverão passar a atingir bunkers e instalações enterradas profundamente no subsolo, onde estarão armazenados mísseis balísticos e equipamento militar.
A ofensiva aérea conjunta de Israel e dos Estados Unidos aproxima-se do final da primeira semana, depois de os primeiros ataques terem atingido líderes iranianos e desencadeado uma escalada regional, com ataques iranianos contra Israel, no Golfo e no Iraque, além de bombardeamentos israelitas no Líbano.
As forças armadas israelitas afirmam já ter atingido centenas de lançadores de mísseis iranianos à superfície, capazes de alcançar cidades israelitas. A nova fase da operação deverá agora concentrar-se nas infraestruturas subterrâneas onde os mísseis são armazenados.
Guerra no Médio Oriente
Ataques e contra-ataques. Quatro mapas para entender os primeiros dias da guerra entre EUA/Israel e Irão
Israel e os Estados Unidos lançaram no sábado um a(...)
Uma das fontes citadas pela Reuters afirma que Israel pretende neutralizar a capacidade do Irão de lançar ataques aéreos contra território israelita até ao final da guerra, que também visa atingir a liderança da República Islâmica.
As forças armadas tinham indicado anteriormente que Israel e os Estados Unidos assumiram o controlo de grande parte do espaço aéreo iraniano nos primeiros dias da ofensiva.
Num comunicado divulgado na quinta-feira, o exército israelita afirmou que a força aérea atacou durante a noite “infraestruturas subterrâneas utilizadas pelo regime iraniano para armazenar mísseis balísticos e locais de armazenamento destinados a serem usados contra aeronaves”.
Segundo a Reuters, Israel não tinha anunciado anteriormente ataques a instalações subterrâneas de mísseis, com base na análise das declarações públicas divulgadas desde o início dos bombardeamentos conjuntos no sábado.
As estimativas sobre o arsenal de mísseis do Irão variam. Israel calcula que o país tivesse cerca de 2.500 antes da guerra, enquanto outros analistas apontam para cerca de 6.000. A dimensão do arsenal restante poderá ser determinante para o desenrolar do conflito, numa altura em que Teerão continua a lançar ataques com mísseis contra Israel e outros pontos da região.
- Noticiário das 7h
- 11 jun, 2026
-
- Guerra com o Irão. Quais são os direitos dos viajantes portugueses retidos?
- 🔴 Ao minuto: Irão bombardeia Azerbaijão e admite atacar reator nuclear
- 1500 kms em quatro dias. Como um português atravessou o Irão para fugir da guerra
- Israel usou câmaras de trânsito em Teerão para chegar até Ali Khamenei
- Ataques e contra-ataques. Quatro mapas para entender os primeiros dias da guerra entre EUA/Israel e Irão
- Cáritas condena ataques dos EUA e de Israel ao Irão e apela ao fim imediato da escalada militar
- EUA atingem mais de 1.250 alvos nas primeiras 48 horas do conflito com Irão
- Irão. A UE está a proteger-nos do terrorismo ou a alinhar na "lei da selva" de Trump?
- Europol alerta para aumento do risco de terrorismo na UE devido à guerra no Médio Oriente
- Irão. Mais de mil cidadãos da UE repatriados em voos organizados por Bruxelas
- Cansados, mas sobretudo aliviados, 163 portugueses regressam do Médio Oriente
- Guerra com o Irão. Quais são os direitos dos viajantes portugueses retidos?
- 🔴 Ao minuto: Irão bombardeia Azerbaijão e admite atacar reator nuclear
- 1500 kms em quatro dias. Como um português atravessou o Irão para fugir da guerra
- Israel usou câmaras de trânsito em Teerão para chegar até Ali Khamenei
- Ataques e contra-ataques. Quatro mapas para entender os primeiros dias da guerra entre EUA/Israel e Irão
- Cáritas condena ataques dos EUA e de Israel ao Irão e apela ao fim imediato da escalada militar
- EUA atingem mais de 1.250 alvos nas primeiras 48 horas do conflito com Irão
- Irão. A UE está a proteger-nos do terrorismo ou a alinhar na "lei da selva" de Trump?
- Europol alerta para aumento do risco de terrorismo na UE devido à guerra no Médio Oriente
- Irão. Mais de mil cidadãos da UE repatriados em voos organizados por Bruxelas
- Cansados, mas sobretudo aliviados, 163 portugueses regressam do Médio Oriente