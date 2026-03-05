Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 11 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Israel prepara nova fase da guerra com ataques a bases subterrâneas de mísseis no Irão

05 mar, 2026 - 15:41 • Olímpia Mairos , com Reuters

Fontes citadas pela Reuters dizem que objetivo é neutralizar capacidade iraniana de lançar ataques contra Israel.

A+ / A-

A guerra entre Israel e o Irão poderá entrar numa segunda fase marcada por ataques a bases subterrâneas de mísseis balísticos iranianos, segundo duas fontes familiarizadas com a campanha militar israelita, citadas pela agência Reuters.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com as mesmas fontes, os caças israelitas deverão passar a atingir bunkers e instalações enterradas profundamente no subsolo, onde estarão armazenados mísseis balísticos e equipamento militar.

A ofensiva aérea conjunta de Israel e dos Estados Unidos aproxima-se do final da primeira semana, depois de os primeiros ataques terem atingido líderes iranianos e desencadeado uma escalada regional, com ataques iranianos contra Israel, no Golfo e no Iraque, além de bombardeamentos israelitas no Líbano.

As forças armadas israelitas afirmam já ter atingido centenas de lançadores de mísseis iranianos à superfície, capazes de alcançar cidades israelitas. A nova fase da operação deverá agora concentrar-se nas infraestruturas subterrâneas onde os mísseis são armazenados.

Ataques e contra-ataques. Quatro mapas para entender os primeiros dias da guerra entre EUA/Israel e Irão

Guerra no Médio Oriente

Ataques e contra-ataques. Quatro mapas para entender os primeiros dias da guerra entre EUA/Israel e Irão

Israel e os Estados Unidos lançaram no sábado um a(...)

Uma das fontes citadas pela Reuters afirma que Israel pretende neutralizar a capacidade do Irão de lançar ataques aéreos contra território israelita até ao final da guerra, que também visa atingir a liderança da República Islâmica.

As forças armadas tinham indicado anteriormente que Israel e os Estados Unidos assumiram o controlo de grande parte do espaço aéreo iraniano nos primeiros dias da ofensiva.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, o exército israelita afirmou que a força aérea atacou durante a noite “infraestruturas subterrâneas utilizadas pelo regime iraniano para armazenar mísseis balísticos e locais de armazenamento destinados a serem usados contra aeronaves”.

Segundo a Reuters, Israel não tinha anunciado anteriormente ataques a instalações subterrâneas de mísseis, com base na análise das declarações públicas divulgadas desde o início dos bombardeamentos conjuntos no sábado.

As estimativas sobre o arsenal de mísseis do Irão variam. Israel calcula que o país tivesse cerca de 2.500 antes da guerra, enquanto outros analistas apontam para cerca de 6.000. A dimensão do arsenal restante poderá ser determinante para o desenrolar do conflito, numa altura em que Teerão continua a lançar ataques com mísseis contra Israel e outros pontos da região.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 11 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)