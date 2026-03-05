Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 11 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Kristi Noem despedida. Trump muda secretária da Segurança Interna

05 mar, 2026 - 19:59 • Reuters

Secretária da Segurança Interna ficou conhecida pelas suas posições duras contra a imigração e esteve no centro da polémica por causa da morte de cidadãos norte-americanos pelo ICE, em Minneapolis.

A+ / A-

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira mudanças na liderança da Segurança Interna.

A polémica Kristi Noem deixa o cargo e vai ser substituída por Markwayne Mullin, senador republicano do Oklahoma.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Tenho o prazer de anunciar que o altamente respeitado senador dos Estados Unidos pelo grande estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, será o secretário da Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), com efeitos a partir de 31 de março de 2026”, escreveu Trump na rede social Truth Social.

Esta é uma das maiores mudanças na Administração Trump desde a tomada de posse, em janeiro de 2025.

De acordo com o Presidente, Kristi Noem passará a desempenhar funções como “enviada especial para o Escudo das Américas”.

Morte de mulher por agentes federais em Minneapolis é “injustificável”

Human Rights Watch

Morte de mulher por agentes federais em Minneapolis é “injustificável”

“Vídeos do incidente contradizem claramente as ale(...)

Antiga governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem tornou-se uma das secretárias do gabinete de Trump com maior visibilidade pública, em grande parte devido a publicações nas redes sociais em que retratava os imigrantes de forma dura, destacando alegados casos de criminalidade e recorrendo a linguagem particularmente agressiva.

Em janeiro, enfrentou fortes críticas depois de classificar rapidamente como “terrorismo doméstico” a morte de dois cidadãos norte-americanos baleados por agentes federais de imigração em Minneapolis.

Vídeos divulgados posteriormente contrariaram a versão apresentada por Noem e por outros responsáveis da administração Trump, segundo a qual os dois mortos — Renee Good e Alex Pretti — teriam agido de forma violenta.

A reação pública às mortes levou a administração Trump a adotar uma abordagem mais direcionada na aplicação das leis de imigração no estado do Minnesota, após meses de operações em várias cidades norte-americanas que resultaram em confrontos violentos com residentes que se opunham à ofensiva migratória.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 11 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)