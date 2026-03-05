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Estados Unidos
Kristi Noem despedida. Trump muda secretária da Segurança Interna
05 mar, 2026 - 19:59 • Reuters
Secretária da Segurança Interna ficou conhecida pelas suas posições duras contra a imigração e esteve no centro da polémica por causa da morte de cidadãos norte-americanos pelo ICE, em Minneapolis.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira mudanças na liderança da Segurança Interna.
A polémica Kristi Noem deixa o cargo e vai ser substituída por Markwayne Mullin, senador republicano do Oklahoma.
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“Tenho o prazer de anunciar que o altamente respeitado senador dos Estados Unidos pelo grande estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, será o secretário da Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), com efeitos a partir de 31 de março de 2026”, escreveu Trump na rede social Truth Social.
Esta é uma das maiores mudanças na Administração Trump desde a tomada de posse, em janeiro de 2025.
De acordo com o Presidente, Kristi Noem passará a desempenhar funções como “enviada especial para o Escudo das Américas”.
Human Rights Watch
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“Vídeos do incidente contradizem claramente as ale(...)
Antiga governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem tornou-se uma das secretárias do gabinete de Trump com maior visibilidade pública, em grande parte devido a publicações nas redes sociais em que retratava os imigrantes de forma dura, destacando alegados casos de criminalidade e recorrendo a linguagem particularmente agressiva.
Em janeiro, enfrentou fortes críticas depois de classificar rapidamente como “terrorismo doméstico” a morte de dois cidadãos norte-americanos baleados por agentes federais de imigração em Minneapolis.
Vídeos divulgados posteriormente contrariaram a versão apresentada por Noem e por outros responsáveis da administração Trump, segundo a qual os dois mortos — Renee Good e Alex Pretti — teriam agido de forma violenta.
A reação pública às mortes levou a administração Trump a adotar uma abordagem mais direcionada na aplicação das leis de imigração no estado do Minnesota, após meses de operações em várias cidades norte-americanas que resultaram em confrontos violentos com residentes que se opunham à ofensiva migratória.
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