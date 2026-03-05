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MSF monta clínicas móveis e distribui água a deslocados no Líbano após intensos bombardeamentos

05 mar, 2026 - 10:28 • Olímpia Mairos

Dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir após ataques aéreos israelitas e ordens de evacuação no sul do país. Médicos Sem Fronteiras já instalou clínicas móveis, presta apoio psicológico e distribui água a abrigos sobrelotados.

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A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) lançou uma resposta de emergência no Líbano devido ao deslocamento de dezenas de milhares de pessoas, provocado por intensos ataques aéreos israelitas em várias zonas do país.

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Segundo a organização, equipas no terreno começaram a prestar assistência médica e apoio psicológico às populações deslocadas, ao mesmo tempo que reforçam o acesso a água potável e avaliam novas necessidades humanitárias.

No sul do país, MSF instalou uma clínica móvel em Saida, onde vários abrigos já ultrapassaram a sua capacidade. A estrutura presta consultas médicas e primeiros socorros psicológicos a pessoas que fugiram das suas casas nos últimos dias.

A organização começou também a fornecer água potável a abrigos na capital, Beirute, e está a realizar avaliações em diferentes zonas, incluindo Rashaya, para aumentar o número de clínicas móveis e reforçar o envio de material médico e de emergência.

Apesar da nova crise, MSF mantém as suas atividades regulares em várias regiões do país, nomeadamente em Beirute, Trípoli, Akkar e Arsal, para garantir a continuidade dos cuidados de saúde às comunidades locais.

Famílias fogem com o essencial

De acordo com a organização, muitas das pessoas deslocadas chegam aos abrigos apenas com o que conseguiram transportar, necessitando urgentemente de água, alimentos, artigos de primeira necessidade e abrigo seguro.

As ordens de evacuação emitidas para várias zonas do sul do Líbano estão novamente a obrigar milhares de famílias a abandonar as suas casas, muitas vezes sem saber para onde ir.

Sana Kawtharani, residente na região, descreve a situação como caótica e marcada pelo medo.

“Estamos aqui em três quartos desde as cinco e meia da manhã a preparar comida. Recebemos ordens para sair de Sarrafonte. Estamos a falar de cerca de 12 mil pessoas, além dos nossos pais que encontraram abrigo aqui”, descreve à MSF.

Segundo a mesma testemunha, muitas famílias continuam fragilizadas depois de meses de conflito.

“Há pessoas que ainda não recuperaram financeiramente da guerra. As suas casas continuam danificadas e vivem numa grande incerteza. Eu e a minha família decidimos ficar, como muitos outros, porque é muito difícil deixar a nossa casa, os nossos pais, as nossas aldeias e as nossas memórias”, conta.

Ainda assim, acrescenta, muitos foram obrigados a fugir.

Carregaram o que puderam e partiram nos carros sem saber para onde ir. Há pessoas presas nas estradas, sem comida nem água. Há crianças, adultos e doentes em condições muito difíceis”, diz.

Kawtharani recorda que o conflito já dura há mais de um ano. “Esta guerra começou há 15 meses e ainda não parou.

“Acordei com explosões”

Maryam Srour, que vive nos subúrbios de Beirute, relata momentos de pânico durante os bombardeamentos. “Era quase exatamente como há um ano e três meses: pessoas a fugir sob ameaça de fogo, explosões, sirenes e gritos”, diz.

A mulher conta à MSF que acordou durante a madrugada com o som das detonações. “Acordei às três da manhã, no dia 2 de março, com sons que espero que ninguém tenha de se habituar a ouvir. As forças israelitas tinham atacado um subúrbio densamente povoado de Beirute, onde eu e milhares de civis vivemos”, acrescenta.

Enquanto tentava perceber o que estava a acontecer, chegaram notícias de evacuações em massa no sul do país.

“Recebemos informações de que 53 cidades e aldeias no sul do Líbano receberam ameaças ou ordens de evacuação das forças israelitas”, relata.

Segundo Srour, isso significa milhares de famílias deslocadas. “Cinquenta e três cidades representam milhares e milhares de famílias, incluindo a minha. Ainda não sabemos quantas pessoas foram deslocadas, porque os ataques continuam e as pessoas continuam a chegar a Beirute e a outras áreas”, diz.

A testemunha conclui que, mais uma vez, os civis são os mais afetados.

“Estamos novamente a assistir a um deslocamento massivo e ao sofrimento de pessoas que apenas tentam viver o seu dia a dia”, conclui.

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