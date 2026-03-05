Só diplomatas de países "amigos" na assinatura do livro de condolências de Ali Khamenei

Paquistão, China, Rússia. Foram os países cujos representantes diplomáticos em Portugal compareceram, esta manhã, na Embaixada do Irão em Portugal, onde foi aberto um livro de condolências na sequência da morte do Aiatolá Khamenei, líder supremo da daquela República Islâmica.

Durante o período da manhã, também nenhum civil iraniano quis prestar uma última homenagem a Khamenei.

Numa sala austera do piso térreo do edifício, sobre um fino tapete persa com dois castiçais, onde ardiam duas velas, o livro de condolências aguardava por assinaturas. Por detrás mesa, um pequeno quadro com a figura de Khamenei e, ao lado da mesa, um "roll-up" também com a imegem do "líder mártir".

Junto ao livro, uma jarra de flores, encostada à qual está outra fotografia de Khamenei, sentado junto a uma pequena mesa onde se vê uma fotografia do anterior líder supremo do Irão, o Aiatolá Ruhollah Musavi Khomeini.