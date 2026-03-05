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Trump rejeita Mojtaba Khamenei e quer escolher novo líder do Irão

05 mar, 2026 - 16:56 • Ricardo Vieira, com Reuters

Escolha do filho do líder supremo do Irão, que morreu nos ataques dos últimos dias, seria "inaceitável", afirma Presidente dos Estados Unidos.

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, exige estar pessoalmente envolvido na escolha do próximo líder do Irão, após a morte de Ali Khamenei na operação "Fúria Épica".

A posição foi assumida esta quinta-feira pelo próprio Donald Trump, em declarações ao site Axios.

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Trump confirma que Mojtaba Khamenei, filho do líder supremo do Irão morto num bombardeamento dos Estados Unidos e de Israel, deverá ser a escolha mais provável do atual regime de Teerão.

O Presidente norte-americano considera que esse seria um desfecho "inaceitável".

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