Cimeira ibérica arranca com homenagens a vítimas de temporais e acidente ferroviário

A 36.ª cimeira luso-espanhola arrancou esta sexta-feira em Huelva, no sul de Espanha, com homenagens às vítimas do acidente ferroviário de janeiro em Adamuz, Córdova, e do mau tempo na Península Ibérica.

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O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, recebeu o homólogo português, Luís Montenegro, por volta das 11h45 locais (10h45 em Lisboa) na esplanada do IV Centenário, junto ao Mosteiro de Santa Maria de La Rábida e da Universidade Internacional da Andaluzia, e logo de seguida foi cumprido um minuto de silêncio "em sinal de respeito, memória e solidariedade" com as vítimas e famílias das pessoas "recentemente falecidas em Portugal e Espanha".

Em Portugal, morreram 18 pessoas por causa das sucessivas tempestades que atingiram a Península Ibérica desde o início do ano, enquanto em Espanha houve pelo menos dois mortos.

Centenas de pessoas foram também desalojadas em Portugal e milhares em Espanha por causa do mau tempo das últimas semanas, que provocou inundações nos dois países.

Por outro lado, em Espanha, morreram 46 pessoas em 18 de janeiro, a maioria residentes em Huelva, onde decorre a cimeira ibérica de hoje, no acidente ferroviário de Adamuz (Córdova), que envolveu dois comboios de alta velocidade.

Após o minuto de silêncio, seguiram-se honras militares em honra do primeiro-ministro de Portugal e as saudações e apresentações das duas delegações, que integram sete ministros do lado português e 11 do lado espanhol.

Depois da apresentação e saudações, as duas comitivas posaram para a "fotografia de família" da cimeira.

Portugal e Espanha procuram selar esta sexta-feira nesta 36.ª Cimeira Luso-espanhola uma "aliança pela segurança climática".

Está prevista a assinatura de cerca de uma dezena de instrumentos bilaterais, em áreas como ambiente, proteção civil, saúde, cibersegurança, inclusão social e proteção dos consumidores.

O tema principal da cimeira é a segurança climática e Portugal e Espanha vão "procurar reforçar a cooperação na adaptação às alterações climáticas e na competitividade das duas economias", segundo fontes dos dois executivos.

Em particular, o memorando de entendimento entre Portugal e Espanha em matéria de proteção civil e emergências tem como objetivo desenvolver eixos de cooperação na avaliação de riscos transfronteiriços e planeamento de emergência, bem como a articulação entre as Plataformas Nacionais para a Redução do Risco de Catástrofes.