Detenções, barras de ouro e 35 milhões em notas. Ucrânia acusa Hungria de "roubo"

A Hungria afirmou esta sexta-feira que deteve sete funcionários de um banco ucraniano, que transportavam 35 milhões de euros e nove quilos de ouro, sob suspeita envolvimento numa operação de lavagem de dinheiro.

Vindos da Áustria com os fundos, os funcionários do banco estatal Oschadbank cruzavam a fronteira húngara quando foram "ilegalmente" detidos em Budapeste, capital da Hungria, durante algumas horas, acusou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Adrii Sybiha.

"Estamos a falar de um sequestro e roubo de dinheiro", lamentou o chefe da diplomacia ucraniana.

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"A detenção de sete cidadãos ucranianos em Budapeste fez parte da chantagem e da campanha eleitoral da Hungria", condenou o ministro. "Não vamos tolerar esta banditismo estatal."

As eleições legislativas na Hungria estão previstas para abril e o líder da oposição, Péter Magyar, lidera as sondagens, apesar das chantagens "ao estilo russo" – disse o próprio Magyar no decorrer da campanha eleitoral.



Horas após o incidente que aumentou a tensão entre Hungria e Ucrânia, o ministro Adrii Sybiha anunciou esta sexta-feira a libertação e regresso dos sete ucranianos à terra natal.