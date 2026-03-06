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​Médio Oriente

EUA esperam ter objetivo atingido no Irão em seis semanas

06 mar, 2026 - 22:07 • Ricardo Vieira, com Reuters

Administração Trump está a analisar potenciais candidatos para liderar o Irão, afirma a porta-voz da Casa Branca.

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Os Estados Unidos esperam alcançar os objetivos da operação militar contra o Irão dentro de quatro a seis semanas.

A previsão temporal da operação “Fúria Épica” foi avançada esta sexta-feira pela porta-voz da Casa Branca.

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Os Estados Unidos estão bem encaminhados para controlar o espaço aéreo iraniano, disse Karoline Leavitt.

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Falando aos jornalistas na Casa Branca, Leavitt disse também que Washington está a analisar potenciais candidatos para liderar o Irão.

“Sei que há várias pessoas que as nossas agências de informação e o governo dos Estados Unidos estão a analisar, mas não vou entrar em mais detalhes”, afirmou a responsável.

Esta sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos garantiu que “não haverá acordo com o Irão que não seja a rendição incondicional”.

Donald Trump tinha referido no dia anterior que os Estados Unidos devem estar envolvidos na escolha do próximo líder do país.

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