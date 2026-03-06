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EUA preparam licenças para permitir investimentos em minas na Venezuela

06 mar, 2026 - 00:07 • Lusa

Em visita a Caracas com o objetivo de investir nas minas da Venezuela, o secretário de Interior dos EUA destacou o "fantástico" trabalho que Delcy Rodríguez fez nestes primeiros meses enquanto Presidente interina.

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O secretário de Interior dos Estados Unidos da América (EUA), Doug Burgum, anunciou na quinta-feira, ao final de uma visita de dois dias à capital venezuelana, Caracas, que o seu país está a preparar novas licenças para permitir investimentos no setor mineiro da Venezuela.

Burgum revelou que a administração Trump quer "abrir as portas para todos aqueles" que queiram operar no país sul-americano e que, para isso, haverá licenças gerais que permitam investimentos em minas e a chegada de nova tecnologia à Venezuela.

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Para o secretário dos EUA, a proposta de reforma da Lei de Minas anunciada pela presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, ajudará a criar oportunidades para o país.

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A Presidente venezuelana também assinou na quinta-feira acordos com a britânica Shell na área do petróleo e gás.

"Estamos muito satisfeitos por chegar a estes acordos com a Shell na área de gás e de petróleo. Já estamos dando vida e execução à nova lei de hidrocarbonetos com novos modelos de negócio", afirmou Rodríguez em declarações transmitidas pelo canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Ao seu lado, Burgum destacou o "fantástico" trabalho que, na sua opinião, Rodríguez fez nestes primeiros meses à frente da Venezuela, depois de os EUA terem capturado o Presidente deposto Nicolás Maduro e a sua esposa, a deputada Cilia Flores, no passado dia 3 de janeiro em Caracas.

O secretário disse ainda que prevê um "futuro positivo para este país" sul-americano, onde haverá "mais paz, mais estabilidade e mais prosperidade para o povo da Venezuela", e afirmou que os EUA estão "muito felizes" por apoiar este processo.

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