Exportação de energia no Golfo pode parar nas próximas semanas

O Qatar avisa que se a guerra entre EUA e Israel e o Irão continuar, as exportações de energia no Golfo pérsico vão parar nas próximas semanas.

"Todos que não pediram força maior, esperamos que o façam nos próximos dias enquanto isso continuar. Todos os exportadores da região do Golfo terão que declarar força maior", disse Saad al-Kaabi, em entrevista publicada na sexta-feira.

Kaabi disse que, mesmo que a guerra terminasse imediatamente, o Qatar levaria "semanas a meses" para voltar a um ciclo normal de entregas.

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) prevê uma subida do preço do gasóleo que não ficará nunca abaixo do 20 cêntimos por litro, a partir da próxima segunda-feira. A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, em declarações à Renascença avança números mais concretos dos aumentos dos combustíveis: 23 cêntimos no gasóleo e 7 cêntimos na gasolina.

A confirmarem-se estas subidas, o gasóleo chega ao preço mais alto desde novembro de 2022. A gasolina não tinha o preço tão alto desde maio do ano passado.

O crescimento dos preços de gasolina e gasóleo é consequência direta da guerra que começou há quase uma semana e que opõe os Estados Unidos e Israel ao Irão. Um conflito que está a destabilizar todo o Médio Oriente.

