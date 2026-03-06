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Médio Oriente

Exportação de energia no Golfo pode parar nas próximas semanas

06 mar, 2026 - 10:17 • João Malheiro

Kaabi disse que, mesmo que a guerra terminasse imediatamente, o Qatar levaria "semanas a meses" para voltar a um ciclo normal de entregas.

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O Qatar avisa que se a guerra entre EUA e Israel e o Irão continuar, as exportações de energia no Golfo pérsico vão parar nas próximas semanas.

"Todos que não pediram força maior, esperamos que o façam nos próximos dias enquanto isso continuar. Todos os exportadores da região do Golfo terão que declarar força maior", disse Saad al-Kaabi, em entrevista publicada na sexta-feira.

Kaabi disse que, mesmo que a guerra terminasse imediatamente, o Qatar levaria "semanas a meses" para voltar a um ciclo normal de entregas.

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) prevê uma subida do preço do gasóleo que não ficará nunca abaixo do 20 cêntimos por litro, a partir da próxima segunda-feira. A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, em declarações à Renascença avança números mais concretos dos aumentos dos combustíveis: 23 cêntimos no gasóleo e 7 cêntimos na gasolina.

A confirmarem-se estas subidas, o gasóleo chega ao preço mais alto desde novembro de 2022. A gasolina não tinha o preço tão alto desde maio do ano passado.

O crescimento dos preços de gasolina e gasóleo é consequência direta da guerra que começou há quase uma semana e que opõe os Estados Unidos e Israel ao Irão. Um conflito que está a destabilizar todo o Médio Oriente.

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