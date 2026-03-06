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Finlândia pondera permitir armas nucleares no seu território

06 mar, 2026 - 00:22 • Lusa

Nova proposta governamental vai permitir a introdução, transporte ou posse de armas nucleares no país, desde que relacionadas com a defesa militar da Finlândia.

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O governo da Finlândia anunciou na quinta-feira que está a estudar alterações legislativas para permitir armas nucleares no seu território, alinhando-se com a política de dissuasão da NATO, aliança a que aderiu em 2023.

O ministro da Defesa finlandês, Antti Hakkanen, explicou que a proposta governamental permitirá, no futuro, a introdução, transporte ou posse de armas nucleares no país, desde que relacionadas com a defesa militar da Finlândia.

"Com a proposta do Governo, seria possível, no futuro, trazer uma arma nuclear para a Finlândia, ou transportá-la, entregá-la ou possuí-la no país, caso esteja relacionada com a defesa militar finlandesa", afirmou o governante.

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Hakkanen sublinhou que, fora dessa exceção, a importação, o transporte, a entrega e a posse de explosivos nucleares continuariam proibidos.

Segundo o ministro, o ambiente de segurança na Finlândia e na Europa "mudou e deteriorou-se fundamental e significativamente" desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

A Finlândia abandonou a sua política de neutralidade militar, mantida durante décadas, ao aderir à NATO em abril de 2023, decisão que implicou alterações à legislação sobre energia nuclear e ao código penal.

O ministro acrescentou que a maioria dos Estados-membros da Aliança Atlântica não impõe restrições legais à aplicação plena da política de defesa e dissuasão da NATO.

A coligação de direita que governa o país, e que detém maioria parlamentar, indicou que o projeto de lei será colocado em consulta pública até 2 de abril e manifestou expectativa de que possa ser aprovado rapidamente.

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  • Melhor tê-las
    06 mar, 2026 que não as ter 09:24
    E só peca por tardio. A Rússia não terá qualquer problema em efetuar um ataque nuclear à Finlândia tenha esta ou não armas nucleares. Então é melhor tê-las e poder dizer à Rússia "acontece-vos o mesmo, se dispararem armas nucleares sobre nós". Até porque uma Finlândia armada nuclearmente, está a salvo de incursões russas, que nem a Rússia é tão louca para atacar um país que disponha de armas nucleares - se a Ucrânia não se tem fiado em tratados e tem mantido o seu arsenal nuclear...

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