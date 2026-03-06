Justiça divulga depoimento com alegação de abusos de menores contra Trump

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América (EUA) divulgou na quinta-feira três entrevistas do FBI com uma mulher que alegou ter sido agredida sexualmente pelo Presidente norte-americano quando era adolescente. Nos memorandos oficiais de 2019, a mulher recorda os alegados abusos ocorridos na década de 1980 e como foi apresentada a Donald Trump pelo falecido empresário condenado por tráfico sexual de menores, Jeffrey Epstein. No início desta semana, a administração Trump anunciou que vai partilhar 50 mil documentos em falta do caso Epstein, indicou o jornal britânico "The Telegraph". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo os novos registos divulgados pelo FBI, Trump terá forçado uma menor com 13 a 15 anos de idade a praticar sexo oral, depois de Jeffrey Epstein a ter apresentado.

Após ter sido abusada física e sexualmente "vezes sem conta" por Epstein, a mulher contou que, no encontro com o atual Presidente dos EUA, foi agredida por Trump depois de o morder quando foi forçada a praticar sexo oral. A mulher denunciou o caso depois de reconhecer Epstein numa fotografia que uma amiga de infância lhe enviou. Em fevereiro, foi noticiado que o Departamento de Justiça (DOJ, na sigla inglesa) tinha travado a divulgação de ficheiros Epstein com alegações de que Trump terá abusado sexualmente de uma rapariga menor de idade, segundo uma investigação da rádio pública NPR. A Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, aprovada em meados de novembro pelo Congresso, exige que o Governo abra a "caixa negra" do caso e divulgue, sem exceção, todos os ficheiros – sem revelar informações que identifiquem as vítimas.

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