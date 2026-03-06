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Polícia Marítima interceta embarcação com 59 migrantes a sul da ilha de Creta

06 mar, 2026 - 15:26 • Olímpia Mairos

Operação decorreu no âmbito da missão europeia da agência Frontex de vigilância e controlo das fronteiras marítimas do espaço Schengen.

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A Polícia Marítima intercetou uma embarcação com 59 migrantes a bordo a sul da ilha de Creta, na Grécia, no âmbito da operação conjunta “Joint Operation Greece”, coordenada pela agência europeia Frontex.

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Em comunicado, a autoridade explica que a ação ocorreu após um pedido de colaboração das autoridades gregas para localizar e intercetar uma embarcação que alegadamente teria entrado de forma irregular no espaço Schengen.

Os elementos da Polícia Marítima (…) receberam um pedido de colaboração das autoridades gregas, para localizar e intercetar uma embarcação, que alegadamente teria entrado de forma irregular no espaço Schengen”, refere a nota.

A operação foi conduzida por elementos destacados para missões conjuntas no Mediterrâneo, a partir da ilha de Gavdos.

Segundo a Polícia Marítima, a intervenção foi realizada respeitando os procedimentos operacionais e as normas internacionais.

Esta ação foi realizada de acordo com os procedimentos operacionais padrão, garantindo a segurança de todos os envolvidos e o cumprimento das normas internacionais aplicáveis, em matéria de salvaguarda da vida humana no mar e controlo fronteiriço”, acrescenta o comunicado.

Os migrantes receberam assistência imediata antes de serem entregues às autoridades gregas.

Os 59 migrantes foram devidamente assistidos a bordo, recebendo cuidados primários essenciais, e posteriormente entregues às autoridades competentes para efeitos de identificação e avaliação de necessidades”, explica a Polícia Marítima.

A autoridade sublinha ainda que a operação demonstra a importância da cooperação internacional no controlo das fronteiras marítimas europeias.

Esta operação destaca (…) o papel determinante da cooperação internacional no Mediterrâneo (…) para a salvaguarda da vida humana no mar e o reforço da segurança marítima em contexto europeu”, conclui a nota.

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