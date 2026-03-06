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Portugueses retidos no Qatar devem sair de autocarro no sábado

06 mar, 2026 - 10:30 • Teresa Almeida , João Malheiro

Portuguesa presa em Doha diz, à Renascença, que não tem informação de quando é que este autocarro vai partir.

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Os portugueses retidos no Qatar à espera de ajuda deverão sair de Doha, já este sábado, num autocarro fretado pelo governo português.

O transporte tem lugar para 45 pessoas e só nessa altura se saberá quantos dos 56 retidos desde o início do conflito estão ainda na capital deste país.

À Renascença, Maria João Namorado, portuguesa que fez escala em Doha, depois de umas férias na Ásia, fala de dias difíceis, praticamente sem apoio, e que mesmo assim não sabe a que horas parte esse autocarro que segue em direção a Riade e quantas pessoas vão seguir nele.

Há ainda portugueses retidos no Qatar a aguardar apoio do governo português para sair de Doha onde estão desde o início do conflito no Irão.

De um grupo inicial de 56, alguns já seguiram pelos próprios meios.

Esta sexta-feira aterraram já dois voos de repatriamento com vários portugueses a bordo, em Lisboa. O primeiro voo militar trouxe 39 passageiros, incluindo 24 portugueses. Já o segundo avião, da TAP, repatriou 139 portugueses.

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