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Trump: "Não haverá acordo com o Irão que não seja a rendição incondicional"
06 mar, 2026 - 19:01 • Ricardo Vieira, com Reuters
Presidente norte-americano quer tornar o Irão "economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca”.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu esta sexta-feira a "rendição incondicional" do Irão, sete dias após o início da operação militar "Fúria Épica" contra o regime de Teerão.
Numa mensagem nas redes sociais, Trump avisou o regime de Teerão: “Não haverá acordo com o Irão que não seja a RENDIÇÃO INCONDICIONAL!”.
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“Depois disso, e da escolha de um Líder (ou Líderes) GRANDE(S) & ACEITÁVEL(EIS), nós, juntamente com muitos dos nossos maravilhosos e muito corajosos aliados e parceiros, trabalharemos incansavelmente para trazer o Irão de volta do limiar da destruição, tornando-o economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca”, declarou Trump.
O líder dos EUA fez estas declarações nas redes sociais algumas horas depois de o Presidente do Irão ter anunciado que países não especificados tinham iniciado esforços de mediação — um dos primeiros sinais de qualquer iniciativa diplomática para pôr termo ao conflito.
Na quinta-feira, Donald Trump exigiu ter uma palavra a dizer na escolha do novo líder do Irão, após a morte do líder supremo Ali Khamenei.
No terreno, Israel avançou com uma grande expansão da guerra no Líbano, bombardeando a capital, Beirute, na sexta-feira, depois de ordenar uma evacuação sem precedentes de todos os subúrbios do sul da cidade.
Israel lançou também uma nova vaga de ataques contra o Irão, afirmando que 50 dos seus aviões de combate atingiram um bunker ainda utilizado pela liderança iraniana, situado sob o complexo destruído de Teerão onde se encontrava Khamenei.
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