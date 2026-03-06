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Trump: "Não haverá acordo com o Irão que não seja a rendição incondicional"

06 mar, 2026 - 19:01 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente norte-americano quer tornar o Irão "economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca”.

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu esta sexta-feira a "rendição incondicional" do Irão, sete dias após o início da operação militar "Fúria Épica" contra o regime de Teerão.

Numa mensagem nas redes sociais, Trump avisou o regime de Teerão: “Não haverá acordo com o Irão que não seja a RENDIÇÃO INCONDICIONAL!”.

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“Depois disso, e da escolha de um Líder (ou Líderes) GRANDE(S) & ACEITÁVEL(EIS), nós, juntamente com muitos dos nossos maravilhosos e muito corajosos aliados e parceiros, trabalharemos incansavelmente para trazer o Irão de volta do limiar da destruição, tornando-o economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca”, declarou Trump.

O líder dos EUA fez estas declarações nas redes sociais algumas horas depois de o Presidente do Irão ter anunciado que países não especificados tinham iniciado esforços de mediação — um dos primeiros sinais de qualquer iniciativa diplomática para pôr termo ao conflito.

Na quinta-feira, Donald Trump exigiu ter uma palavra a dizer na escolha do novo líder do Irão, após a morte do líder supremo Ali Khamenei.

No terreno, Israel avançou com uma grande expansão da guerra no Líbano, bombardeando a capital, Beirute, na sexta-feira, depois de ordenar uma evacuação sem precedentes de todos os subúrbios do sul da cidade.

Israel lançou também uma nova vaga de ataques contra o Irão, afirmando que 50 dos seus aviões de combate atingiram um bunker ainda utilizado pela liderança iraniana, situado sob o complexo destruído de Teerão onde se encontrava Khamenei.

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