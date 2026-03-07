Casa Branca suspende alerta de segurança sobre ameaças ligadas ao Irão

A Casa Branca suspendeu, pelo menos para já, a divulgação de um boletim federal de segurança que alertava para uma ameaça acrescida aos Estados Unidos devido ao conflito com o Irão, revelou um responsável da administração de Donald Trump à agência Reuters.

O boletim, preparado pelo FBI, pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) e pelo Centro Nacional de Contraterrorismo, destinava-se às forças policiais estaduais e locais. Segundo a mesma fonte, o Governo pediu a uma das agências envolvidas que suspendesse a divulgação imediata do documento para revisão, com o objetivo de garantir a precisão das informações.

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O responsável, que falou sob condição de anonimato por se tratar de assuntos internos do Governo, afirmou à Reuters que o alerta, elaborado pelo Gabinete de Inteligência e Análise do DHS, não apresentava informação suficiente e não estava bem redigido.

O jornal britânico Daily Mail noticiou na sexta-feira que a Casa Branca bloqueou a divulgação do boletim, que incluiria detalhes específicos sobre possíveis ataques em território norte-americano por parte de representantes ou grupos ligados ao Irão.

Num comunicado, a Casa Branca afirmou que está a “coordenar-se estreitamente com todas as agências governamentais para garantir que as informações divulgadas sejam precisas, atualizadas e devidamente verificadas”, mesmo que isso implique mais tempo de revisão.

O atual contexto surge depois de um ataque dos Estados Unidos ao Irão, considerado a maior operação militar norte-americana no Médio Oriente desde a invasão do Iraque em 2003.