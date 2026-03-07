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América Latina
EUA atacam "redes de narcotráfico" no Equador
07 mar, 2026 - 00:57 • Catarina Magalhães, com Reuters
"As redes de narcotráfico não vão encontrar refúgio no nosso hemisfério", ameaçou o porta-voz do Pentágono sobre o ataque no Equador, a pedido do país.
As forças armadas dos Estados Unidos da América (EUA) afirmaram na sexta-feira que atacaram alegadas redes de narcotráfico no Equador, com o apoio dos militares do país.
Nesta ação conjunta, as tropas dos dois países uniram-se para bombardear um suposto campo de treino ocupado por 50 pessoas, com o "objetivo comum de desmantelar as redes narcoterroristas".
Nem o Comando Sul de Defesa dos EUA, nem o Ministério da Defesa do Equador informaram se houve mortos ou capturados na sequência do ataque.
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"A pedido do Equador, o Departamento de Guerra executou uma ação direcionada para promover o nosso objetivo comum de desmantelar as redes narcoterroristas", revelou o chefe do Pentágono.
O líder da sede da defesa norte-americana, Sean Parnell, classificou os ataques como "operações cinéticas letais".
"As redes de narcotráfico não vão encontrar refúgio no nosso hemisfério", ameaçou o porta-voz do Pentágono.
Sabe-se ainda que a operação denominada "Extermínio Total" recorreu a helicópteros, aviões, barcos fluviais e drones.
O Presidente equatoriano, Daniel Noboa, fez da repressão militar do crime organizado um pilar do seu governo, impondo tarifas à Colômbia por "não fazer o suficiente" para combater o tráfico de droga no país.
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