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EUA atacam "redes de narcotráfico" no Equador

07 mar, 2026 - 00:57 • Catarina Magalhães, com Reuters

"As redes de narcotráfico não vão encontrar refúgio no nosso hemisfério", ameaçou o porta-voz do Pentágono sobre o ataque no Equador, a pedido do país.

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As forças armadas dos Estados Unidos da América (EUA) afirmaram na sexta-feira que atacaram alegadas redes de narcotráfico no Equador, com o apoio dos militares do país.

Nesta ação conjunta, as tropas dos dois países uniram-se para bombardear um suposto campo de treino ocupado por 50 pessoas, com o "objetivo comum de desmantelar as redes narcoterroristas".

Nem o Comando Sul de Defesa dos EUA, nem o Ministério da Defesa do Equador informaram se houve mortos ou capturados na sequência do ataque.

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"A pedido do Equador, o Departamento de Guerra executou uma ação direcionada para promover o nosso objetivo comum de desmantelar as redes narcoterroristas", revelou o chefe do Pentágono.

O líder da sede da defesa norte-americana, Sean Parnell, classificou os ataques como "operações cinéticas letais".

"As redes de narcotráfico não vão encontrar refúgio no nosso hemisfério", ameaçou o porta-voz do Pentágono.

Sabe-se ainda que a operação denominada "Extermínio Total" recorreu a helicópteros, aviões, barcos fluviais e drones.

O Presidente equatoriano, Daniel Noboa, fez da repressão militar do crime organizado um pilar do seu governo, impondo tarifas à Colômbia por "não fazer o suficiente" para combater o tráfico de droga no país.

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