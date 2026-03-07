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EUA utilizam bases britânicas para operações “defensivas” contra o Irão

07 mar, 2026 - 16:57 • Olímpia Mairos

Londres autorizou Washington a usar duas instalações militares para impedir ataques de mísseis iranianos. Decisão surge após uma semana de guerra no Médio Oriente.

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Os Estados Unidos começaram a utilizar bases militares britânicas para determinadas operações contra o Irão, no contexto da guerra no Médio Oriente, anunciou este sábado o Governo do Reino Unido, segundo a agência noticiosa France-Presse (AFP).

O Ministério da Defesa britânico indicou que Washington passou a usar estas instalações para “operações defensivas específicas” destinadas a impedir que o Irão dispare mísseis na região.

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As bases são Fairford, em Gloucestershire, no oeste de Inglaterra, e Diego Garcia, nas Ilhas Chagos, no oceano Índico, uma base conjunta britânico-americana.

A decisão surge após uma semana de conflito entre os Estados Unidos e Israel, de um lado, e o Irão, do outro, iniciado a 28 de fevereiro.

Inicialmente, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, recusou qualquer envolvimento do Reino Unido na guerra, posição que terá irritado o Presidente norte-americano, Donald Trump. Mais tarde, Londres acabou por aceitar um pedido de Washington para a utilização de duas bases militares britânicas para um “objetivo defensivo específico e limitado”.

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